Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

Samahara Lobatón reveló que Jefferson Farfán pidió a Ivana Yturbe mantener en secreto su romance para evitar que Melissa Klug, madre de Samahara, se enterara.

    Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug
    Samahara expone romance de Farfán con Ivana Yturbe | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    Samahara Lobatón reveló que Jefferson Farfán habría pedido a Ivana Yturbe mantener en secreto su romance. La influencer explicó que el exfutbolista no quería que la relación llegara a oídos de Melissa Klug, lo que ocasionó que la amistad entre las exchicas reality se rompiera.

    Jefferson Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe no revelar su romance a Samahara Lobatón

    Samahara Lobatón habló sobre la relación de Ivana Yturbe con Jefferson Farfán. La exmejor amiga de la ‘Princesa Inca’ confesó que el exfutbolista le habría pedido a Ivana negar su relación por “temor” a Melissa Klug, su expareja y madre de Samahara.

    “Ella era mi mejor amiga en mi época de chibola loca, éramos uña y mugre, sigue siendo mi amiga al día de hoy, pese a todo lo que pasó, ambos maduramos, cada quien hizo su familia y hoy somos muy amigos, pero ya no tenemos la amistad que teníamos antes”, contó sobre su amistad con Yturbe.

    Samahara admitió que considera que Ivana nunca le contó sobre su romance con la ‘Foquita’ por decisión de él mismo: “Por él, creo que sí, él sabía que ella era mi mejor amigo, creo que por miedo a que mi mamá se entere, todo el mundo decía que yo se la había presentado, yo no se la había presentado, yo no tengo nada que ver ahí, no sé cómo se conocen, cuando me doy cuenta que ellos ya salían eso ya tenía tiempo”.

    ¿Por qué Samahara Lobatón terminó su amistad con Ivana Yturbe?

    La hija de la ‘Blanca de Chucuito’ contó el motivo que la llevó a romper su amistad con Ivana Yturbe, afirmando que, al enterarse de que el exfutbolista y la modelo viajaron juntos, esta decidió cortar lazos con ella.

    “Por la razón que yo me peleo con ella es porque me enteré que ellos se estaban yendo a Chiclayo, Trujillo, con él, yo le pregunté si se estaba yendo con él y ella no me respondió”, explicó. “Yo sabía que ellos estaban viajando juntos, había una infiltrada y fue alguien muy cercano a él que le dice a un amigo de mi mamá: Nos estamos yendo, Ivana, Jefferson, a Chiclayo, Trujillo, el amigo de mi mamá me dijo: Te está viendo la cara de tonta, yo creía en lo que ella me decía”, señaló.

