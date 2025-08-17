Samahara Lobatón volvió a estar en el ojo de la farándula tras su participación en ‘El Valor de la Verdad’. La hija de Melissa Klug abrió su corazón y habló de los años más difíciles de su vida, marcados por la ausencia de su padre, Abel Lobatón. Con sinceridad, recordó episodios de dolor que vivió en su niñez y adolescencia.

Samahara Lobatón expone a Abel Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’

Samahara Lobatón sorprendió con sus confesiones en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. La hija de Melissa Klug habló sin filtros sobre la relación con su padre, Abel Lobatón, y reveló el dolor que le causó su ausencia durante su niñez y adolescencia.

La influencer contó que, pese a los años de rencor, hoy decidió perdonar a sus padres, aunque no dudó en remarcar que el exfutbolista dejó vacíos imposibles de llenar. “Hoy en día yo he perdonado a mis papás, siento que ya no soy la adolescente que tenía mucho rencor hacia ellos, lo veo como mi mejor amigo. Siento que él se ha querido reivindicar con mis hijas, siento que quiero ser un buen abuelo, un buen papá, hoy en día. Se perdió mucho de sus hijas, no tiene una buena relación con mi hermana menor y es porque cuando uno es ausente no genera nada en sus hijos", expresó.

La exchica reality también recordó lo difícil que fue crecer con la constante ausencia de su padre. “Toda mi niñez y adolescencia, casi llegó al final, cuando me mudé sola. Creo que fue parte de su inmadurez, errores que él fue cometiendo en su camino. Yo siempre lo he buscado, desde niña, yo sé lo que se siente que tu padre no llegué a recogerte, que te deje plantada, que no venga un Día del Padre", relató entre recuerdos de dolor.

Uno de los momentos más duros para Samahara fue cuando esperaba con ilusión a su papá, pero él nunca llegó. “Yo me moría por mi papá cuando era niña, yo sé lo que es ver a tu papá como tu héroe, tenía un amor incondicional hacia él y un día le dijo a mi mamá que no nos llevara con ella que él iba a recogernos y nunca fue, nos dejó plantadas a mí y a mi hermana menor, nunca llegó", contó visiblemente afectada.