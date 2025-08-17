Ivana Yturbe en su momento dijo que le gustaría retomar la amistad con Samahara Lobatón , ¿pensará igual luego de que la hija de Melissa Klug la mencionó en El Valor de la Verdad?

En el pasado, Ivana y Samahara eran muy unidas. | Composición Wapa.

La modelo e influencer Ivana Yturbe dejó en claro que no existen rencores hacia Samahara Lobatón y que, de darse la oportunidad, estaría dispuesta a retomar la relación amical que alguna vez compartieron. Además, reconoció que todavía guarda un especial cariño por ella.

Ivana Yturbe sobre Samahara: “Yo la quiero muchísimo”

En una entrevista para América Espectáculos, Ivana recordó que junto a Samahara vivió momentos intensos, tanto buenos como complicados. Sin embargo, asegura que esos capítulos ya quedaron atrás.

“Yo no tengo problemas con nadie, estoy en una etapa tan feliz que lo único que quiero dar y transmitirles es felicidad a todo el mundo. Creo que en algún momento hemos tenido alguna etapa X y ahora estoy súper contenta y feliz, esas cosas quedan en el pasado”, comentó la llamada ‘Princesa Inca’.

Al referirse a su encuentro más reciente con Samahara, Ivana no dudó en destacar el aprecio que aún siente: “Me dio gusto ver a Samahara, yo la quiero muchísimo. Hemos vivido miles de experiencias, la hemos pasado bien, hemos llorado juntas y yo le tengo mucho cariño”.

Samahara Lobatón también abre la puerta a una reconciliación

Por su parte, Samahara Lobatón señaló que no se cierra a la idea de volver a tener la cercanía que antes compartía con Ivana, aunque reconoce que sus prioridades actuales están enfocadas en su vida personal y familiar.

“(¿Retomar la amistad?) Depende del tiempo que tenga, creo que ahora ella está enfocada en su bebita, en su casa, en su familia, igual que yo”, declaró la hija de Melissa Klug.