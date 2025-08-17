Kiara Lozano detuvo el concierto de Corazón Serrano en Huamachuco tras recibir constantes faltas de respeto del público, indignada con la situación.

Kiara Lozano, vocalista de Corazón Serrano, atravesó un momento muy incómodo en su más reciente concierto en Huamachuco. La artista contó que algunos asistentes dirigieron un láser hacia sus partes íntimas, lo que la obligó a interrumpir la presentación y manifestar públicamente su indignación por la falta de respeto.

Kiara Lozano enfrenta a fans irrespetuosos de Corazón Serrano

El 14 de agosto, la famosa agrupación de cumbia se presentó en La Libertad para un concierto lleno de energía. No obstante, el evento se vio afectado por el comportamiento inapropiado de ciertos asistentes, quienes comenzaron a dirigir láseres a diferentes partes del cuerpo de las cantantes, causando momentos incómodos sobre el escenario.

“Me dio cólera porque nos apuntaban al po.., sinvergüenzas. O sea, ya, apúntame a la frente que la tengo gigante”, expresó la artista visiblemente molesta en una transmisión en vivo.

A los comentarios se sumaron varias imágenes del concierto, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, mostrando a Kiara deteniendo su presentación para reprender a los asistentes por su falta de respeto.

Kiara Lozano revela su mayor inseguridad tras retoque

Kiara Lozano se dirigió a sus seguidores para desmentir tajantemente los rumores sobre un supuesto aumento de labios, tras los comentarios que recibió en sus recientes fotografías con la agrupación. La cantante explicó que el efecto de mayor volumen se debe a una técnica de maquillaje que utiliza, y no a ningún procedimiento estético.

"No, no me he hecho nada en los labios. Mis labios son así, solamente que me los he marcado bien para parecer bocona (...) Lo único que me he hecho en el rostro es microblading en las cejas, después las carillas, como pueden ver. Y me operé las orejas. Me hice la otoplastía", comenzó diciendo.