Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueñoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con una fiesta que rápidamente se convirtió en tema del fin de semana. El político, empresario y esposo de la conductora de Tv, Brunella Horna, ofreció un lujoso evento lleno de detalles exclusivos, asistencia de reconocidas figuras de la farándula y un show privado del cantante colombiano Beéle, una de las estrellas más destacadas del reguetón actual.
Fiesta de Rafaela Acuña brilló con lujo y emoción
El evento congregó a familiares, amigos íntimos y reconocidas personalidades de la farándula peruana. Richard Acuña llegó acompañado de su esposa, la empresaria Brunella Horna, y su pequeño hijo Alessio. La velada se llevó a cabo en un entorno sofisticado, cuidadosamente ambientado para la ocasión, donde Rafaela vivió un cumpleaños que quedará en su memoria.
Los invitados compartieron en redes sociales fotos y videos que capturaron instantes especiales como la entrada de la quinceañera, el tradicional vals y el esperado espectáculo musical. En varias de las imágenes se apreció a Acuña bailando con su hija y también con Brunella Horna, en una atmósfera festiva que rápidamente se volvió comentada por el público.
TAMBIÉN LEER: Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”
Beéle sorprendió y cantó junto a la quinceañera
La gran sorpresa de la noche fue la aparición de Beéle, cantante colombiano que ha logrado conquistar el género urbano con temas como “Si te pillara” y “No tiene sentido”. La mayoría de los invitados no esperaba su presencia, ya que pocos sabían que el artista internacional sería parte del espectáculo.
Beéle no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que también vivió un momento único al cantar junto a la quinceañera. En redes sociales, la joven expresó que fue “un sueño hecho realidad”, evidenciando la emoción de compartir escenario con su ídolo musical.