Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

Richard Acuña , el político trujillano, tiró la casa por la ventana y celebró el cumpleaños de su hija Rafaela con Brunella Horna y figuras de la farándula.

Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con una fiesta que rápidamente se convirtió en tema del fin de semana. El político, empresario y esposo de la conductora de Tv, Brunella Horna, ofreció un lujoso evento lleno de detalles exclusivos, asistencia de reconocidas figuras de la farándula y un show privado del cantante colombiano Beéle, una de las estrellas más destacadas del reguetón actual.

Fiesta de Rafaela Acuña brilló con lujo y emoción

El evento congregó a familiares, amigos íntimos y reconocidas personalidades de la farándula peruana. Richard Acuña llegó acompañado de su esposa, la empresaria Brunella Horna, y su pequeño hijo Alessio. La velada se llevó a cabo en un entorno sofisticado, cuidadosamente ambientado para la ocasión, donde Rafaela vivió un cumpleaños que quedará en su memoria.

Los invitados compartieron en redes sociales fotos y videos que capturaron instantes especiales como la entrada de la quinceañera, el tradicional vals y el esperado espectáculo musical. En varias de las imágenes se apreció a Acuña bailando con su hija y también con Brunella Horna, en una atmósfera festiva que rápidamente se volvió comentada por el público.

Beéle sorprendió y cantó junto a la quinceañera

La gran sorpresa de la noche fue la aparición de Beéle, cantante colombiano que ha logrado conquistar el género urbano con temas como “Si te pillara” y “No tiene sentido”. La mayoría de los invitados no esperaba su presencia, ya que pocos sabían que el artista internacional sería parte del espectáculo.