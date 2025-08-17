Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

Richard Acuña, el político trujillano, tiró la casa por la ventana y celebró el cumpleaños de su hija Rafaela con Brunella Horna y figuras de la farándula.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño
    Richard Acuña celebra el quinceañero de su hija | Composición Wapa | Instagram
    Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

    Richard Acuña celebró los 15 años de su hija con una fiesta que rápidamente se convirtió en tema del fin de semana. El político, empresario y esposo de la conductora de Tv, Brunella Horna, ofreció un lujoso evento lleno de detalles exclusivos, asistencia de reconocidas figuras de la farándula y un show privado del cantante colombiano Beéle, una de las estrellas más destacadas del reguetón actual.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Fiesta de Rafaela Acuña brilló con lujo y emoción

    El evento congregó a familiares, amigos íntimos y reconocidas personalidades de la farándula peruana. Richard Acuña llegó acompañado de su esposa, la empresaria Brunella Horna, y su pequeño hijo Alessio. La velada se llevó a cabo en un entorno sofisticado, cuidadosamente ambientado para la ocasión, donde Rafaela vivió un cumpleaños que quedará en su memoria.

    Los invitados compartieron en redes sociales fotos y videos que capturaron instantes especiales como la entrada de la quinceañera, el tradicional vals y el esperado espectáculo musical. En varias de las imágenes se apreció a Acuña bailando con su hija y también con Brunella Horna, en una atmósfera festiva que rápidamente se volvió comentada por el público.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Así fue el fastuoso quinceañero de la nieta de César Acuña que costó más de S/500 mil: “Solo un familiar lo superaría”

    Beéle sorprendió y cantó junto a la quinceañera

    La gran sorpresa de la noche fue la aparición de Beéle, cantante colombiano que ha logrado conquistar el género urbano con temas como “Si te pillara” y “No tiene sentido”. La mayoría de los invitados no esperaba su presencia, ya que pocos sabían que el artista internacional sería parte del espectáculo.

    Beéle no solo interpretó sus mayores éxitos, sino que también vivió un momento único al cantar junto a la quinceañera. En redes sociales, la joven expresó que fue “un sueño hecho realidad”, evidenciando la emoción de compartir escenario con su ídolo musical.

    SOBRE EL AUTOR:
    Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

    Ricardo Morán habría desatado furia entre auspiciadores por menospreciar a joven creyente de Dios

    Monique Pardo gana juicio y logra compensación por accidente en programa de Gisela Valcárcel

    Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

    Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de pensión para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Christian Cueva termina con rumores de separación y publica su verdad con Pamela Franco

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Richard Acuña se roba el SHOW en lujoso quinceañero de su sobrina con divertida coreografía | VIDEO

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;