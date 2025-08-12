La familia Acuña celebró en el Jockey Club un quinceañero de seis meses de preparación, con Lunay, La Charanga Habanera y una torta de dos metros que fue tendencia.

La noche del sábado 9 de agosto se vivió una de las celebraciones más lujosas de los últimos años. El 11 de agosto, en Magaly TV La Firme, Magaly Medina presentó todos los detalles del espectacular quinceañero de la nieta de César Acuña. Con su estilo irónico, la periodista lo describió como un evento que marcará un antes y un después en la forma de organizar fiestas de 15 años, afirmando que solo otro miembro de la familia Acuña podría superar tal despliegue de lujo y producción.

“Cuando hay plata como cancha, se hacen los sueños realidad”, comentó Magaly mientras mostraba imágenes de la celebración, donde cada rincón evidenciaba lujo y planificación. La fiesta tuvo lugar en el Jockey Club, específicamente en la zona Jardines Oeste, por la que, según la investigación del programa, se pagaron 21 mil soles solo por el alquiler del espacio.

Cada detalle se planeó según los gustos de la homenajeada, primogénita de Kelly Acuña, en una producción que derrochó recursos. Entre lo más impresionante destacó la entrada: un túnel adornado con 60 mil rosas, según contó el diseñador. Paredes y techo lucían espejos y flores, logrando un escenario digno de una película.

“Desde ahí, los invitados descendían hacia un domo convertido en discoteca, con pista de baile en forma de ojiva, una barra central de 12 metros y tecnología de última generación, incluyendo 230 metros cuadrados de pantallas LED y 52 lámparas kinetic, además de espejos móviles recién llegados al país”, mencionó Efraín Salas, director del evento.

Su planificación y costo

El organizador Efraín reveló que la celebración requirió seis meses de preparación, seguidos de dos meses para ajustes finales y 15 días de montaje continuo. El lugar se dividió en dos zonas: una destinada a adultos y otra para jóvenes, cada una con su propio estilo y escenario para presentaciones musicales.

La música fue uno de los grandes atractivos, con actuaciones de La Charanga Habanera y del reguetonero puertorriqueño Lunay, cuyo show, según el programa, habría costado alrededor de 30 mil dólares, sin incluir los gastos de viaje, hospedaje y alimentación de su equipo de 14 personas. El artista no solo cantó sus temas más conocidos, sino que también grabó un TikTok junto a la cumpleañera, aportando un toque viral a la fiesta.

Magaly Medina sobre quinceañero: “Solo otro Acuña lo podría superar”

En la zona destinada a los adultos, las mesas eran totalmente de espejo y contaban con iluminación LED en tono fucsia, creando un ambiente futurista al bajar las luces, rompiendo con la estética clásica de un banquete. La torta, de casi dos metros de altura, fue obra de la pastelería Dulce Fina, adornada con flores de azúcar, detalles en pan de oro y un bouquet de peonías, con un costo estimado entre 15 y 20 mil soles.