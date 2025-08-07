Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar públicamente a Onelia Molina en pleno programa en vivo

Magaly Medina no dudó en calificar de humillante la reacción de Mario Irivarren en televisión y envió un mensaje directo a Onelia Molina.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar públicamente a Onelia Molina en pleno programa en vivo
    Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar a Onelia
    Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar públicamente a Onelia Molina en pleno programa en vivo

    En su última emisión, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Lo que comenzó como una actividad divertida dentro de un reality terminó generando incomodidad, críticas en redes sociales y una contundente reacción de la conductora de espectáculos.

    Durante un segmento de juego en Esto es guerra, a Mario se le planteó una pregunta aparentemente inocente: “¿A quién besas, a quién bloqueas y con quién te casas?”. Las opciones incluían a su actual pareja, Onelia, y a sus exparejas Alondra García Miró y Vania Bludau.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug responde con todo a críticas por tener dos nanas: "Ser mamá no implica que me encierre"

    Sin embargo, el exchico reality decidió no responder, evidenciando su molestia. “No tengo salida”, dijo visiblemente incómodo.

    ¿Qué dijo Mario Irivarren sobre Onelia Molina?

    “Lo que pasa es que cualquier cosa que responda genera titulares tendenciosos que luego son tergiversados y eso me incomoda muchísimo. No lo voy a responder”, explicó antes de evitar la pregunta presionando el botón correspondiente.

    Aunque los conductores del programa tomaron la situación con humor, muchos percibieron la actitud de Mario como desafortunada, especialmente Onelia, quien permaneció en silencio ante la negativa de su pareja.

    Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren

    Para varios, esta actitud fue vista como una humillación pública hacia Onelia, percepción que Magaly Medina también compartió. En su programa del 6 de agosto, la periodista expresó:

    “Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente, ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él. Eso no importa si te lo dice en privado, pero si te ponen en un estúpido juego y ni así puede fingir lo que debería sentir por ti… entonces hay algo que no está bien”.

    La presentadora consideró que la respuesta de Irivarren reflejaba una falta de interés y compromiso. “Era tan simple como decir ‘bloqueo a Vania, beso a Alondra en la mejilla y me caso con Onelia’. ¡Ganabas todo! Quedabas como el último romántico, el público te aplaudía y Onelia se sentía la princesa de su cuento de hadas. Pero ni eso pudo decir”, añadió.

    También cuestionó la justificación de Mario sobre los posibles titulares negativos: “Ay, que los titulares después malintencionados… ¿Cuán malintencionados? ¿'Mario quiere casarse con Onelia’? ¿Eso es malintencionado? Por favor. De ahí a que te cases hay una gran distancia. Los hombres saben muy bien cómo evitar el matrimonio”, comentó con sarcasmo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar públicamente a Onelia Molina en pleno programa en vivo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Hijo de Karla Tarazona revela OFENSIVO comentario de Leonard León contra su madre, según abogado: "Dijo que mi mamá era una..."

    ¿Terminó con Paul Michael? Pamela López aclara situación amorosa tras beso con Renzo Spraggon

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán

    Lo más vistos en Farándula

    Confunden a Ana Paula Consorte con Alondra García Miró durante su fiesta de cumpleaños y su reacción quedó grabada

    Nicola Porcella marca distancia del Perú tras críticas: "Yo soy más mexicano que peruano"

    Leonard León hizo inesperada promesa a Olenka tras ganarle juicio a Karla Tarazona: “Gracias por defenderme”

    Magaly Medina critica ingreso de Diego Chávarri a EEG tras denuncia de secuestro y violencia que le puso Onelia Molina

    ¡ARDE TODO! Revelan chat picante entre Pamela López y Renzo: "Yo quiero comer eso", tras infidelidad a Paul Michael

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;