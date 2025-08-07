Magaly Medina acusa a Mario Irivarren de humillar públicamente a Onelia Molina en pleno programa en vivo

Magaly Medina no dudó en calificar de humillante la reacción de Mario Irivarren en televisión y envió un mensaje directo a Onelia Molina.

En su última emisión, Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Lo que comenzó como una actividad divertida dentro de un reality terminó generando incomodidad, críticas en redes sociales y una contundente reacción de la conductora de espectáculos.

Durante un segmento de juego en Esto es guerra, a Mario se le planteó una pregunta aparentemente inocente: “¿A quién besas, a quién bloqueas y con quién te casas?”. Las opciones incluían a su actual pareja, Onelia, y a sus exparejas Alondra García Miró y Vania Bludau.

Sin embargo, el exchico reality decidió no responder, evidenciando su molestia. “No tengo salida”, dijo visiblemente incómodo.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre Onelia Molina?

“Lo que pasa es que cualquier cosa que responda genera titulares tendenciosos que luego son tergiversados y eso me incomoda muchísimo. No lo voy a responder”, explicó antes de evitar la pregunta presionando el botón correspondiente.

Aunque los conductores del programa tomaron la situación con humor, muchos percibieron la actitud de Mario como desafortunada, especialmente Onelia, quien permaneció en silencio ante la negativa de su pareja.

Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren

Para varios, esta actitud fue vista como una humillación pública hacia Onelia, percepción que Magaly Medina también compartió. En su programa del 6 de agosto, la periodista expresó:

“Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente, ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él. Eso no importa si te lo dice en privado, pero si te ponen en un estúpido juego y ni así puede fingir lo que debería sentir por ti… entonces hay algo que no está bien”.

La presentadora consideró que la respuesta de Irivarren reflejaba una falta de interés y compromiso. “Era tan simple como decir ‘bloqueo a Vania, beso a Alondra en la mejilla y me caso con Onelia’. ¡Ganabas todo! Quedabas como el último romántico, el público te aplaudía y Onelia se sentía la princesa de su cuento de hadas. Pero ni eso pudo decir”, añadió.