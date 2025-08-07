Melissa Klug defiende en redes tener dos nanas para su hija menor, explicando que el apoyo es necesario debido a su agenda laboral y la ausencia del padre por trabajo.

Melissa Klug volvió a estar en el ojo público tras responder a una seguidora que la cuestionó por tener dos nanas para su hija menor. La empresaria no se quedó callada y defendió su decisión con contundencia. A través de sus redes sociales, explicó los motivos que la llevaron a buscar apoyo en casa.

Melissa Klug fue directa al defender su posición de tener a dos nanas contratadas para el cuidado de su hija menor con Jesús Barco. La Blanca de 'Chucuito' recibió este mensaje en su Instagram "¿Qué, tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes 2 nanas?", pregunta que la infuencer respondió con todo.

"El tener nana no significa no cuidar a tu bebé, tener nana y poder tenerla es un apoyo, una ayuda para el cuidado de tu bebé… Porque te contaré que yo trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, tengo grabaciones, tengo que ir a canales, tengo que ir a grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas y etc”, se lee al inicio de su mensaje.

Asimismo, Melissa resaltó que Jesús Barco, padre de su menor hija, no vive con ella por cuestión de trabajo, por lo que no puede ocuparse del cuidado de la niña. “El papá trabaja en provincia y no puede por ende tampoco cuidar a su hija POR TRABAJO, es por eso que tenemos NANAS”, destacó.

Finalmente, Klug afirmó que necesita tener un espacio para ella y ser madre no le es obstáculo para entretenerse: “Y los fines de semana porque también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas, porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con mis amistades y familiares. Fin de tu pregunta”.

Melissa Klug rompe rumores de embarazo en vivo

Melissa Klug fue el centro de atención durante su visita al programa Ponte en la cola, luego de que un imprevisto antes de la entrevista desatara rumores sobre un posible embarazo. Según contó el conductor Ricardo Rondón, la empresaria pidió una pastilla para las náuseas justo antes de ingresar al set.

“¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla, no? Vamos por el séptimo”, comentó Rondón entre risas, haciendo alusión a la posibilidad de un nuevo bebé junto a Jesús Barco.

Entre bromas, Melissa no tardó en seguirle el juego: “Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada”, dijo entre risas, desatando sorpresa en el set.