Jesús Barco reapareció en redes sociales con un mensaje enigmático justo después del inesperado reencuentro entre Melissa Klug y Jefferson Farfán . Aunque no asistió al evento deportivo de Jeremy , su publicación en Instagram no pasó desapercibida. Las palabras del futbolista desataron especulaciones sobre una posible indirecta.

El futbolista no estuvo presente en dicho encuentro sorpresivo, pero rompió su silencio con un mensaje en su cuenta de Instagram que levantó sospechas sobre una posible indirecta: "No se me va a olvidar nada y espero ustedes se acuerden", se lee en el post que compartió.