La emoción desbordó a Tula Rodríguez al anunciar que su hija Valentina logró ingresar a la universidad. La exvedette no solo lo celebró con orgullo, sino que revivió una divertida tradición con ayuda de su hermana. El peculiar festejo se volvió viral y mostró el lado más tierno y juguetón de la exconductora. Los seguidores de la actriz no tardaron en sumarse a las felicitaciones.

Tula Rodríguez celebra con travesura el ingreso de su hija a la universidad

Tula Rodríguez anunció a través de redes sociales que su hija Valentina ingresó a la universidad. Con una emocionante travesura, la exconductora y su hermana celebraron que la joven había logrado conseguir un puesto en la universidad, lo que hizo que Tula recordara cómo recibía a los ‘cachimbos’.

"Valentina postuló a dos universidades. ¿A que no saben?", comentó emocionada la exvedette, quien posteriormente pasó a celebrarlo de manera peculiar con su hija. "¿Cuando entrabas a la universidad qué hacíamos? ¿Qué te echaban en la cabeza? (Huevo), así que a Valen hay que echarle huevo", planeó en complicidad con su hermana para jugarle una broma a su engreída.

"Agáchate, ¡Ingresó a la universidad! ¡Valentina entró a la universidad! ¡Mi bebé entró a la universidad!", agregó emocionada festejando el logro de su única hija. "¿Por qué se te ha echado huevo?" le preguntó a Valentina, quien solo atinó a responder: "Porque entré a la universidad". "¡Ay mi amor, felicitaciones!", sostuvo Tula orgullosa de su heredera.

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez, revela que su discapacidad la motivó a estudiar audiología

Valentina Carmona, hija de la presentadora Tula Rodríguez, compartió un testimonio que ha tocado el corazón de muchos. Durante una reciente entrevista, la joven habló con total naturalidad sobre la condición con la que nació y cómo esta experiencia personal ha influido directamente en la elección de su carrera profesional.

En diálogo con el programa ‘Día D’, Valentina contó que nació sin una oreja y que, desde pequeña, ha usado un audífono. “Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono. Desde chiquita me operaron a los seis años y para mí ha sido un tema demasiado relajado, porque a mí me encanta contarlo, porque me gusta ver la reacción de la gente, porque se quedan asombrados”, expresó.

Lejos de sentir vergüenza, Valentina explicó que lleva una prótesis auditiva con total confianza. Recordó que, cuando era niña, recibió comentarios sobre su apariencia, pero eso nunca afectó su autoestima. “Cuando era chiquita y no tenía la oreja, estaba de moda que las chicas se hagan moño y me dijeron que mejor no. A mí me daba igual lo que la gente piense, hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú (con ese tema). Me pusieron una prótesis”, relató.

Inspirada por su propia vivencia, Valentina ha decidido estudiar una carrera relacionada con la salud auditiva. “Yo quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, con la terapia del habla”, dijo, entusiasmada por convertir su historia en una forma de servir a los demás.