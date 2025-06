La microtia unilateral, como su nombre lo indica, afecta solo uno de los oídos. Si bien no es frecuente, tampoco es un caso aislado, y con el diagnóstico oportuno, quienes la padecen pueden llevar una vida completamente funcional. Valentina expresó con serenidad: “Nací con una condición que no conocía y hoy puedo hablar de ella sin miedo”, marcando un paso importante hacia la visibilización de esta discapacidad auditiva.

El enfoque emocional también es fundamental. El acompañamiento psicológico y la participación en comunidades de apoyo permiten que niños y familias enfrenten la situación con confianza. Como Valentina dejó en claro: “Esta condición no me detiene. Me hace diferente, no menos capaz”.