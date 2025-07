El ex de Sheyla Rojas no pudo evitar romper en llanto al recordar la promesa que se hizo sobre su hijo Antoñito, pues este se propuso no descansar hasta ver que su hijo pudiese caminar. “Yo no me podía separar de Antoñito porque mi meta era, hasta que este niño no lo vea andando, no voy a parar, me cueste lo que me cueste”, dijo entre lágrimas.