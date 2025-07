“Yo fui diagnosticada con depresión crónica y hasta hace un par de años, a mí me tenían que ayudar (cuando me levantaba) porque me moría. Es horrible”, relató con crudeza al recordar los episodios más intensos de su condición.

“No se ha ido del todo, porque no tiene cura, pero trato de no darle cabida, porque tú mismo te provocas eso y la mente lo agranda (...) A mí cuando me dan esos ataques es porque yo padezco de desfibrilación, tengo arritmia, taquicardia y mi corazón quiere seguir bailando y estoy medicada, pero cuando me pasa, ahí entra mi angustia”, añadió.