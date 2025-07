Antonio Pavón abrió su corazón al revelar uno de los momentos más duros de su vida: arriesgó su integridad por volver a ver a su hijo Antoñito. En plena pandemia, cuando todo el mundo estaba paralizado por el miedo, recibió un sorpresivo mensaje de Sheyla Rojas que lo cambió todo. Sin pensarlo, tomó una decisión extrema que lo llevó a desafiar fronteras y protocolos.

Antonio Pavón se quiebra al contar cómo puso en riesgo su vida por Antoñito

El ex de Sheyla Rojas reveló que arriesgó su vida por su hijo Antoñito al recibir un mensaje con un pedido de la modelo en plena pandemia. Luego de un año estando alejado del menos, la popular 'Shey Shey' le envió un mensaje de madrugada desde México, pidiéndole que buscara a su hijo Antoñito en Perú.

"Estuve sin ver a Antonio un año y medio prácticamente, eso fue lo peor que me ha podido pasar en mi vida, fue terrorífico. Estaba en España viviendo, estaba la pandemia, no podía viajar, no podía hacer nada por ver a mi hijo. Después de un año y medio me escribe Sheyla, que llevábamos sin hablar un año y medio, era una relación desastrosa, me escribe una noche, para mí eran las 4 de la madrugada y recibo un mensaje en mi teléfono, lo leo y dice: 'Antonio, por favor, anda a Perú y recoge a Antoñito para llevarlo a España", recordó entre lágrimas.

Emocionado le comenta a su pareja Joi Sánchez, quien lo apoyó, pero sus padres le recordaron que se encontraban en plena pandemia y le pidió no viajar, pedido que Pavón omitió y se arriesgó para llegar al Perú y buscar a su hijo.

“Mi papá me dice: ‘Antonio, por favor, no te muevas de esta casa porque te puedes morir, hay mucha gente que ha muerto por el Covid y no me lo pensé ni un segundo y le dije: ‘Papá, mamá, ¿Tú qué harías en mi caso? ¿Irías por tu hijo o te quedarías aquí?’”, añadió.

De este modo, Antonio viajó desde España a México y desde México entró a Perú “Yo tenía un carnet de extranjería y en la frontera, en Migraciones me dicen: ‘Tú no puedes entrar a este país’, pero conociendo el caso de Antoñito, que él estaba aquí solo y su mamá en México y yo a través de mi carnet de extranjería y hablando con el jefe de Migraciones, por favor, vengo por mi hijo y por eso quiero dar las gracias, por ese permiso que me dejaron ingresar a Perú, pude ver a Antoñito después de un año y medio, lo recogimos, cargamos a Antoñito y nos fuimos a España. Lo volvería a hacer siempre, quién no daría la vida por su hijo”, sostuvo de aquel momento.

Antonio Pavón lloraba por su hijo Antoñito

El extorero afirmó que lloraba todas las noches por su hijo Antoñito al estar tanto tiempo separado de su único hijo debido a distintos factores, lo que lo hacía quebrarse a diario por el pequeño.

“El estar tanto tiempo separado de Antoñito, al principio fue por diferencias entre la mamá y el papá, eso fue terrorífico, después el tema de la pandemia, el estar tan separado de mi hijo, creo que todos los papás quieren a su hijo, pero con las cosas que me han tocado vivir con Antoñito, acompañarlo en sus operaciones en Estados Unidos, los dolores de la fisioterapia”, comentó.