¿Se acabó todo? Mario Hart expone qué habría desgastado su matrimonio con Korina Rivadeneira

Mario Hart apareció en el programa ‘Arriba mi gente’ para hablar sobre aspectos desconocidos de su relación con la venezolana Korina Rivadeneira.

La pareja conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira es una de las más admiradas en el mundo del espectáculo en Perú. A pesar de ello, hace meses se rumorea que su relación, que ha durado casi una década con nueve años de matrimonio, podría haber terminado. Recientemente, Hart insinuó esta posibilidad durante una entrevista, pero evitó explicar los motivos.

En su reciente aparición en 'Arriba mi gente', el exmiembro de 'Esto es guerra' decidió hablar sobre lo que podría haber causado el fin de su relación con Korina Rivadeneira, mencionando la importancia de mantener viva la chispa, ser tolerante y paciente. “Estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, manifestó Mario Hart.

Mario Hart explica posibles razones detrás del término de su relación

Mario Hart compartió recuerdos sobre los desafíos que enfrentó junto a Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. Aunque no confirmó una separación, explicó que la convivencia diaria con la modelo venezolana pasó por momentos complicados debido a la rutina.

“Lo que se empieza a complicar un poco es intentar salir de la monotonía, de la rutina, de constantemente estar tratando de mantener esa llamita encendida, tener mucha tolerancia con tu pareja, mucha paciencia y hay muchas cosas”, compartió Hart, sugiriendo que la falta de novedad y la vida diaria habrían influido en su relación.

Reflexiones de Mario Hart sobre su paternidad con Korina Rivadeneira

Mario Hart expresó también sus sentimientos acerca de sus dos hijos con Korina Rivadeneira. Afirmó que la llegada de sus hijos transformó la relación y subrayó la importancia de la vida familiar, incluso en momentos difíciles.