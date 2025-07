El regalo que Tula Rodríguez recibió de su hija que la conmovió hasta las lágrimas

Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más emotivos de su vida este 2 de julio, al cumplir 48 años rodeada del amor más puro: el de su hija. Aunque la joven Valentina Carmona no se encontraba en casa ese día por unos momentos, eso no impidió que preparara una sorpresa que tocó lo más profundo del corazón de su madre.

A través de sus redes sociales, Tula compartió el detalle que la hizo llorar: un aro de luz para grabar como influencer y una emotiva carta escrita a mano por Valentina. El contenido del mensaje fue tan poderoso, que la conductora no pudo contener las lágrimas.

“Feliz cumpleaños, te amo. Procuraré hacerte feliz aunque ese día esté gris, porque no hay nada mejor que verte sonreír”, comenzaba diciendo la carta que conmovió a Tula.

¿Qué mensaje le dedicó Valentina a su madre?

Cada palabra fue escrita desde el alma. Valentina no solo celebró la vida de su mamá, también la llenó de orgullo, admiración y ternura. La carta fue un verdadero regalo al corazón:

“Crecí viéndote, admirándote, amándote. Eres fuerza, amor, lealtad, paz y más. Te amo mucho y estoy orgullosa de ti, mamá. Tanto que no hay palabras para describirlo. Gracias por darme la vida y permitirme conocerte, amarte y admirarte”.

Además, la joven dejó en claro que su madre es su mayor ejemplo y refugio. Recordó incluso una frase que Tula le suele repetir:

“Intentaré siempre recordar cuando me dices que también es tu primera vez viviendo, así que también te puedes equivocar, aunque cabe recalcar que me encanta cómo vas creciendo. La vida no se trata de sobrevivir, sino de vivir para llenarnos de momentos felices. Te amo, eres perfectamente imperfecta. Sin duda, eres inigualable. Definitivamente nadie se compara a ti, mamá”.

Conmovida hasta las lágrimas, Tula expresó en redes: "Mi mejor regalo de vida es mi hija. ¡Te amo, hija! Te amo. Mi Vale es lo máximo".

¿Qué reveló Valentina sobre su discapacidad auditiva?

Hace unos días, Valentina Carmona Rodríguez apareció por primera vez en televisión junto a su madre en el programa 'Día D', donde contó públicamente sobre su discapacidad auditiva, algo que por años se mantuvo en privado.

“Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, dijo con una madurez admirable.

Su revelación fue bien recibida por el público, quienes destacaron su valentía. Además, compartió su deseo de estudiar una carrera que ayude a personas como ella:

“La carrera que yo quiero seguir es audiología o algo que tenga ver con la audición, la terapia del habla, todo ese tema. No hay muchos fonoaudiólogos en el Perú y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente con discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”.

¿Qué enseñan Tula y Valentina con esta historia?