Todo comenzó cuando Diego Chávarri reapareció en televisión como nuevo jale de Esto es Guerra . Lo impactante no fue solo su ingreso al reality, sino el contexto en el que se dio: compitiendo en el mismo set donde también participa Mario Irivarren, actual pareja de Onelia Molina . Cabe recordar que Chávarri fue denunciado por Onelia por agresión y retención contra su voluntad, un hecho que aún resuena con fuerza en la opinión pública.

Para Magaly, la producción no actuó de manera inocente. “Que la relación no vaya a funcionar, sea tóxica, le haga daño a uno o al otro, no les importa”, afirmó. La conductora sostuvo que el programa armó deliberadamente este triángulo para explotar el morbo, a pesar de la gravedad del caso. “Ahí lo más frío es que el programa esté bien, esté sano en audiencia, que lo veamos. Eso es lo que quieren y lo están logrando”, agregó visiblemente incómoda.