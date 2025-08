Por su parte, Renzo Spraggon no negó los hechos y dejó entrever que sí ocurrió algo:

"¿Qué tiene que hablar Macarena Gastaldo si ella no estuvo en la discoteca? Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Soy soltero. Los caballeros no tenemos memoria. Si pasó o no pasó algo ahí, no tengo nada que decir. No me importa (si tiene novio), no es mi problema", mencionó el modelo.