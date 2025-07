La participación de Macarena Gastaldo en ‘El valor de la verdad’ dejó a más de uno con la boca abierta, pero también con varias dudas. Dos preguntas clave fueron censuradas durante la emisión del programa, generando polémica en redes. ¿Qué temas no se pudieron tocar al aire? ¿Y por qué se ocultó su contenido? La modelo argentina no se quedó callada y lo explicó todo en sus redes.

La reciente edición de 'El valor de la verdad' sorprendió al mostrar una advertencia en la pregunta 15 en la que no se transmitió qué se le preguntó a Macarena Gastaldo debido a una disposición judicial. " La siguiente pregunta no puede ser emitida por disposición judicial ", se leía en el programa. Los televidentes quedaron confundidos y preguntándose de qué se trataba y la misma Macarena lo aclaró.

A través de sus redes sociales, la modelo argentina Macarena Gastaldo contó por qué no salió su pregunta. "El canal ´Panamericana y la producción de EVDLV decidió no transmitir la pregunta y respuesta que refiere a Patricio Álvarez. ya que su abogado alega la vigencia de unas medidas de protección que se le otorgaron a el Sr. Álvarez, cuando el proceso ya estaba archivado; por lo tanto, no podrían seguir vigentes”, escribió.