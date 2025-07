Matteo Tulini , recordado por su paso en “Esto es guerra”, acaba de anunciar una de las noticias más importantes de su vida: se convertirá en padre por primera vez. A través de sus redes sociales, el exchico reality compartió con sus seguidores la llegada de su primer hijo y no dudó en expresar toda la emoción que lo embarga.

“Te amo y todavía no te conozco”, expresó, dejando en claro que este nuevo rol lo llena de ilusión y lo conecta con una etapa distinta de su vida.

Además, reveló que su prioridad será estar presente en cada paso que dé su hijo, resaltando que el tiempo en familia vale más que cualquier logro. “Quiero enseñarte a reír, a llorar, a contar hasta 100 y a contar conmigo cuando me necesites”, escribió, prometiendo ser un pilar constante de amor y apoyo.

El mensaje también incluyó una dedicatoria especial a su esposa, con quien se casó en 2022, resaltando que espera que su hijo aprenda del amor que ambos se brindan. Finalmente, Tulini cerró su publicación con una frase que resume su emoción ante esta nueva etapa: “Me devolviste las ganas de ser niño cuando ya me estaba acostumbrando a ser un adulto, ahora todo se trata de ti. ¡Te espero con ansias, mi amor!”.

Su participación no pasó desapercibida. Uno de los episodios más comentados fue cuando, tras quedar en riesgo de eliminación, consiguió continuar en competencia gracias al respaldo masivo del público. Este momento generó revuelo entre los competidores, especialmente Facundo González, quien no ocultó su incomodidad por no recibir el mismo apoyo.