En entrevista con Carlos Carlín, Korina recordó el momento en que pensó marcharse: “Yo dije ‘no aguanto más esta situación, me tengo que ir’. Dije me voy, Mario estaba trabajando, yo lo llamé y le dije ‘me estoy yendo al aeropuerto, ya compré mi pasaje, estoy con mi maleta, gracias por todo, me puse a llorar (…) me largo porque no merezco esta situación’”, relató conmovida.

“Esa misma noche, Mario me llevó a la playa, que es el lugar que más amo en la vida, sacó un anillo y me pidió matrimonio, me da ganas de llorar. Me pareció una locura obviamente y me dijo Hagamos esto, por más que no estaba en nuestros planes casarnos, si esto va a ayudar a que tú te quedes y estemos juntos”, narró visiblemente emocionada. Aunque no era algo que tuvieran contemplado, ambos aceptaron que este vínculo les permitiría continuar su historia juntos en Perú.