“Apenas un día después de que Tyler abandonara el país, Korina y Mario aparecieron en el aeropuerto con sus hijos y su nana. El ambiente era bastante calmado, pero se notaba que no querían ser reconocidos. Aun así, algunos pasajeros los identificaron y comentaron que estaban viajando hacia el norte”, relató Samuel Suárez en sus historias de Instagram.

Aunque intentaron mantener un perfil bajo durante su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, la presencia de Korina Rivadeneira y Mario Hart no pasó inadvertida. La atención mediática que rodea a la pareja en los últimos días hizo imposible que su partida hacia Piura se mantuviera en el anonimato total.

“Es imposible que una figura como Korina, en medio de todo este revuelo, no sea identificada en un aeropuerto. Pero también es entendible que quiera proteger a sus hijos y a su entorno más cercano. El viaje a Piura, según fuentes cercanas, ya estaba planeado, pero sin duda se ha convertido también en una forma de escape”.

Vajda Zoltan Attila, más conocido en el mundo artístico como ‘Tyler’, ya no se encuentra en el Perú. El bailarín húngaro salió del país luego de recibir una sentencia de dos años y seis meses por el delito de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira. Pese a la condena, su partida no infringió ninguna norma judicial, según confirmó su defensa.

“Parte del acuerdo es que él pueda firmar desde Budapest, desde su país de origen, a través del consulado e informar sus actividades. Él tuvo que pasar un control en Migraciones y siempre mantuvimos comunicación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como no han dispuesto medidas restrictivas y no existía notificación sobre algún impedimento, se aseguró que no había obstáculo para que mi defendido saliera del país”, explicó Barnechea en diálogo con Canal N.