El silencio de Chechito en 'El Valor de la Verdad' frente a la pregunta sobre un supuesto affair con Leslie Shaw generó un fuerte repudio por parte de la cantante. A través de sus redes oficiales, la artista respondió enérgicamente, dejando en claro que no tolerará especulaciones, especialmente por respeto a su relación actual.

Una reciente participación de Chechito en el programa ‘El Valor de la Verdad’ encendió las alarmas en la farándula local. El cantante no alcanzó a responder si tuvo o no un romance con Leslie Shaw, ya que uno de sus amigos presionó el botón rojo antes de que diera una respuesta clara. Este gesto no pasó desapercibido para la intérprete, quien decidió pronunciarse con firmeza a través de sus redes sociales.