Leslie Shaw ha vuelto a estar en el centro de atención, no solo por los rumores de un supuesto romance con Chechito, sino también por sus declaraciones explosivas sobre el caso legal de Korina Rivadeneira. La cantante de “Faldita” no solo opinó sobre la denuncia por tocamientos indebidos que la venezolana presentó contra el bailarín húngaro del “Circo de los Dioses”, sino que insinuó que el padre de Mario Hart habría influido en el proceso judicial.

“Mejor no digo lo que pienso porque sería otro escándalo más. A mí también me quisieron hacer algo parecido... Uf, si contara todo. Hace años, me intentaron perjudicar con su papá, pero no lo lograron. Por suerte, la jueza que me tocó era mujer”, reveló Shaw.