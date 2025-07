¡No termina la guerra! Las cantantes Leslie Shaw y Estrella Torres se encuentran en una disputa desde hace algunos días y al parecer no tiene cuando acabar. Todo empezó cuando la ex de Tomy Portugal dio una polémica declaración sobre la rubia. Tras estas palabras, la intérprete de ‘La Faldita’, fiel a su estilo, dio sus fuertes descargos.

Leslie se fue con todo contra Estrella Torres en uno de sus EN VIVOS, resaltando que no quedó bien después de su cirugía: “La Estrella Torres, ¿otra no? Que se vaya a hacer de nuevo la lipo que ha quedado mal, otra envidiosa” , expresó Leslie sin pensar que Estrella daría su descargo.

Estrella Torres subió un video en sus redes bailando con la descripción: “Yo disfrutando mi mala lipo” pero lo que llamó más la atención fue el comentario de respuesta a una de sus fans: “Me preguntaron en todos lados ya que soy parte IMPORTANTE en la cumbia. Y los que me conocen saben que no me gusta las personas que no son humildes”.