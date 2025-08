Durante una entrevista con el diario Trome, Condos reveló cómo el amor, la comunicación y, en ciertos momentos, la ayuda profesional, han sido pilares para sostener su historia con el reconocido periodista. “Más que crisis, son momentos que no han sido tan fáciles” , explicó.

Katia no se anduvo con rodeos y explicó que las dificultades no se han ocultado ni negado en su hogar. Por el contrario, enfrentarlas de forma consciente ha sido clave para seguir adelante. “Cuando ha habido una crisis, decimos: ‘¿cómo resolvemos esto que no está funcionando?’”, señaló, dejando ver que el trabajo en equipo ha sido fundamental.