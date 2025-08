Tras difundirse conversaciones donde Steve Palao expresa su negativa a visitar a la hija que tuvo con su exnovia, esta última no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la ausencia del padre en la vida de la pequeña. La expareja del papá de Austin y Said Palao apareció en Amor y Fuego y reveló que el popular ‘Thanos’ jamás ha buscado a su hija desde que nació, lo cual ha afectado profundamente a la menor.

Durante la entrevista, la madre no pudo contener las lágrimas cuando la reportera le preguntó qué piensa la niña sobre crecer sin la presencia de su progenitor. “¿Mamá, por qué mi papá no está conmigo?”, le consultó la periodista, provocando una emotiva reacción. Ella dejó en claro que no piensa suplicarle amor a Steve Palao y compartió su firme postura sobre los vínculos paternales. “Yo dije, lo que no nace no crece. No puedo obligarlo a quererla”, declaró.