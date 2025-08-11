Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"

Susana Alvarado abrió el último concierto de Corazón Serrano, causando sorpresa entre el público por una inesperada confusión en el show.

    Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"
    Susana Alvarado | Composición Wapa | Tiktok
    Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"

    Susana Alvarado ha decidido mantenerse firme y continuar trabajando pese a la delicada situación que enfrenta su familia, luego de que su casa en Piura fuera atacada por extorsionadores. Ahora, la artista peruana sorprendió al cometer un error inesperado al iniciar un reciente concierto de Corazón Serrano, aunque los asistentes no dejaron pasar por alto la confusión.

    Susana Alvarado sorprende al equivocarse en inicio de concierto

    En TikTok, varios usuarios compartieron videos del show de Corazón Serrano en Pichari, Cusco. En esta ocasión, la encargada de abrir el evento fue la pareja de Paco Bazán, quien saludó a su público de manera especial, pero cometió un error al nombrar el lugar. Una seguidora viralizó la equivocación y la corrigió rápidamente.

    "Buena entrada pero estas en Pichari y no en Pichanaqui", escribió un usuario en la descripción del video, y añadió: "Yo enamorada soy como Susana no sé dónde estoy". Muchos comentaron el video y coincidieron en que perdonan el error a la cantante de cumbia.

    "A ella se le perdona todo", "El nombre esta por ahí noma", "A ella se le perdona todo, linda Susanita", "Yo le perdono todo", "Hola Pichanaki, un error lo tiene cualquiera", fueron algunos de los mensajes en tono de burla que recibió Susana Alvarado.

    Vidente pronostica ruptura entre Susana Alvarado y Paco Bazán

    En el podcast Chimi Churri, el vidente Mossul Avellaneda sorprendió al revelar lo que, según sus cartas, les depara el futuro a Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, y a Paco Bazán. Aunque las predicciones iniciales para Paco fueron positivas, destacando un momento de empoderamiento y éxito personal, la visión sobre su vida amorosa cambió radicalmente.

    Mossul aseguró que la relación entre ambos no tendría estabilidad y que sería Susana quien terminaría el vínculo. Según el clarividente, la cantante se alejaría de Paco por otra persona. “Acá hay alguien que va a sacar los pies del plato. Yo veo que Susana se aleja de Paco o termina por otra persona, eso es lo que me dicen mis cartas”, afirmó.

    Susana Alvarado se equivoca en concierto de Corazón Serrano y fans dicen: "A ella se le perdona"
