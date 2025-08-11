Kiomy Kanashiro se luce cariñosa con otro hombre tras filtrarse 'picante' video de Jefferson Farfán: "Mi bebé"

Xiomy Kanashiro reaparece desde Chile junto a otro hombre tras filtrarse polémico video de Jefferson Farfán con alguien que no sería ella.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han desatado rumores luego de que se difundiera un video donde “La Foquita” aparece coqueteando con alguien que no sería su novia, quien se encuentra en Chile. Tras la polémica, la bailarina reapareció en redes y dejó sorprendidos a todos al mostrarse muy cercana a un hombre que no es su pareja. Este gesto ha generado especulación sobre si se trató de una indirecta o una posible respuesta a lo ocurrido con el ex futbolista.

Xiomy Kanashiro presume a otro hombre en viaje relámpago

Jefferson Farfán volvió a acaparar titulares después de que se difundiera un video en el que aparece ‘coqueteando’ con un hombre que, desde la calle, le hizo una pícara propuesta mientras él permanecía dentro de su auto, a pesar de su relación con Xiomy Kanashiro.

"Qué guapa la Pebes, qué guapa corazón, ¿cómo estás?", se le escucha decir a un hombre vestido de dama, quien recibe como respuesta: "esperando que me hagas sentir mujer".

Frente a esta situación, la integrante de ‘La casa de la comedia’ no guardó silencio y dejó en claro que poco le afectó, pues disfrutó al máximo su estadía en Chile y aprovechó para presumir a otro hombre: el cantante Bryan Arámbulo, con quien viajó al país vecino.

"Mi bb, puro fuego", escribió mientras el artista se presentaba en un concierto. Más tarde, ambos fueron vistos posando en un parque de diversiones, disfrutando de su visita. "Lo dimos todo", señaló.

Al subirse juntos a uno de los juegos, la modelo reveló cuál fue el peor de todos, y Arámbulo coincidió, ya que ella terminó totalmente despeinada por lo intenso del recorrido. "Mi cabello, ese es el peor juego, horrible", comentó entre risas.

Darinka Ramírez llevará a Jefferson Farfán a juicio por alimentos

La conocida Darinka Ramírez decidió hablar tras salir del centro conciliatorio, donde intentaba llegar a un acuerdo con Jefferson Farfán sobre la pensión de alimentos de su hija. Visiblemente molesta, declaró: “Da a entender que no le interesa mi hija y bueno, vamos a tener que ir al Poder Judicial. Así él o yo no quiera, ya tuvimos dos citaciones”, dejando claro que el proceso podría continuar por la vía legal.

En entrevista con las cámaras de Todo se Filtra, la figura pública contó un detalle que generó sorpresa: según su versión, la ‘Foquita’ se habría distanciado de su hija desde que ella lo denunció por agresión psicológica. “El último recuerdo que tiene mi hija es de su padre gritándome”, expresó con tristeza, reflejando la fractura del vínculo familiar.