Xiomy Kanashiro ‘ENFRENTA’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La influencer Xiomy Kanashiro vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de protagonizar un momento tenso con el cantante Luigui Carbajal durante una presentación en ‘La Casa de la Comedia’. Un video del episodio fue compartido en TikTok y se volvió viral rápidamente por la reacción de Kanashiro ante un comentario vinculado a su relación con Jefferson Farfán.

El incidente se dio durante un sketch humorístico en el que ambos interactuaban de manera cómica. No obstante, una broma lanzada por el exmiembro de Skándalo pareció incomodar a la joven, quien no dudó en enfrentarlo en plena grabación. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre este momento cargado de humor, pero también de tensión.

El comentario de Luigui Carbajal que molestó a Xiomy Kanashiro

En el clip publicado por la cuenta oficial de TikTok de ‘La Casa de la Comedia’, se ve cómo Luigui Carbajal le da un masaje a Xiomy Kanashiro como parte de la rutina. Todo transcurría con normalidad hasta que el cantante soltó una frase que generó incomodidad: “Estás estresada. ¿Qué? ¿Así te tienen? Qué triste mami”, una indirecta que muchos interpretaron como referencia a su vínculo con Jefferson Farfán.

La situación se tensó aún más cuando Carbajal, al continuar con el masaje y llegar a la cintura de Kanashiro, añadió: “Qué tal cinturita. Se te ha achicado”. Ante esto, la bailarina reaccionó de inmediato, apartándolo con firmeza y diciendo: “No te acostumbres que esta no tienes en tu casa”.