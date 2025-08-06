Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Lizeth Atoccsa perderá Beca 18 tras comprar departamento? Pronabec aclara situación

Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro asombró al “enfrentar” a Luigui Carbajal tras pasar un inesperado momento.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán
    Xiomy Kanashiro ‘ENFRENTA’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán

    La influencer Xiomy Kanashiro vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de protagonizar un momento tenso con el cantante Luigui Carbajal durante una presentación en ‘La Casa de la Comedia’. Un video del episodio fue compartido en TikTok y se volvió viral rápidamente por la reacción de Kanashiro ante un comentario vinculado a su relación con Jefferson Farfán.

    El incidente se dio durante un sketch humorístico en el que ambos interactuaban de manera cómica. No obstante, una broma lanzada por el exmiembro de Skándalo pareció incomodar a la joven, quien no dudó en enfrentarlo en plena grabación. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre este momento cargado de humor, pero también de tensión.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Mira cómo luce Xiomy Kanashiro sin maquillaje y el cambio radical tras sumarse a la tendencia shimmer

    El comentario de Luigui Carbajal que molestó a Xiomy Kanashiro

    En el clip publicado por la cuenta oficial de TikTok de ‘La Casa de la Comedia’, se ve cómo Luigui Carbajal le da un masaje a Xiomy Kanashiro como parte de la rutina. Todo transcurría con normalidad hasta que el cantante soltó una frase que generó incomodidad: “Estás estresada. ¿Qué? ¿Así te tienen? Qué triste mami”, una indirecta que muchos interpretaron como referencia a su vínculo con Jefferson Farfán.

    La situación se tensó aún más cuando Carbajal, al continuar con el masaje y llegar a la cintura de Kanashiro, añadió: “Qué tal cinturita. Se te ha achicado”. Ante esto, la bailarina reaccionó de inmediato, apartándolo con firmeza y diciendo: “No te acostumbres que esta no tienes en tu casa”.

    Lejos de verse afectado, Luigui respondió con ironía: “No te molestes que mi casa es natural”. Este intercambio, que fue grabado por las cámaras del programa, rápidamente se viralizó en redes sociales, generando opiniones encontradas entre los internautas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro ‘enfrenta’ a Luigui Carbajal por palabras sobre su romance con Jefferson Farfán
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Melissa Paredes sufre gran susto mientras sale a la luz polémico comportamiento de Ale Venturo con su hija

    Doris Fundichely, famosa por sus ‘quintillizos’, responde a críticas por no dar de lactar a su bebé: “No lo logré”

    Mario Irivarren RECHAZA casarse con Onelia Molina al elegir entre ella, Vania y Alondra: “La beso”

    Andrea San Martín gana demanda de alimentos y esto deberá pagar Juan Víctor por pensión a su hija

    ¡ARDE TODO! Revelan chat picante entre Pamela López y Renzo: "Yo quiero comer eso", tras infidelidad a Paul Michael

    Lo más vistos en Farándula

    Korina Rivadeneira confiesa que Mario Hart le pidió matrimonio para que no la deporten de Perú

    Renzo Schuller responde si planea su RENUNCIA a 'EEG' tras regreso de Gian Piero Díaz: "Es difícil estar aquí"

    Nicola Porcella marca distancia del Perú tras críticas: "Yo soy más mexicano que peruano"

    Ethel Pozo entristece al anunciar DOLOROSA pérdida: "Estamos con el corazón destrozado"

    Pamela López rompe su silencio tras exponerse supuesta INFIDELIDAD a Paul Michael con Renzo Spraggon: “Tiene unas ganas locas”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;