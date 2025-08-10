Tras los rumores sobre Elías Montalvo y la supuesta infidelidad de Pamela López, Paul Michael reapareció cantando “El Cervecero” en el aniversario crema.

Paul Michael regresó a los escenarios en medio de los rumores sobre la presunta infidelidad de Pamela López, revelados por Macarena Gastaldo, y su presunto vínculo amoroso con Elías Montalvo. El cantante eligió interpretar “El Cervecero”, tema que también tiene una versión en la voz de Christian Cueva, aún esposo de su actual pareja. Su presentación se llevó a cabo durante el aniversario de Universitario de Deportes.

En medio de las especulaciones sobre un presunto romance con Elías Montalvo y la supuesta infidelidad de López, Paul Michael volvió a escena interpretando “El Cervecero”, tema que también cuenta con una versión de Christian Cueva.

Su aparición formó parte del espectáculo de Orquesta Candela por el aniversario de Universitario de Deportes, celebrado el viernes 8 de agosto en el Estadio Monumental, donde la agrupación hizo vibrar a los asistentes. Durante la fiesta crema, Paul Michael se subió al escenario y cantó con toda su energía.

"Cervecero, yo soy y mi vida se va acabando en tragos, en noches y copas de licor. Desesperado, vivo en las cantinas. Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor. Cantinero, llegó el cervecero. Cantinero, llegó el cervecero. Pónganme mis tragos, pónganme mis copas, que quiero beber y beber y beber hasta morir, beber y beber y beber hasta morir", interpretó.

El cantante vivió intensamente su interpretación mientras el público lo acompañaba coreando la canción. Su presentación se dio tras días cargados de rumores: la supuesta infidelidad de Pamela López con Renzo Spraggon y las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Elías Montalvo, afirmaciones que ambos han negado.

Incluso, Spraggon se pronunció en el programa de Magaly Medina, destacando que Paul Michael “tiene talento” y evitando dar más detalles, posiblemente para no involucrarse en problemas legales ni avivar la polémica.

Paul y Pamela López se lucen juntos tras rumores

Al día siguiente de su show, el sábado 9 de agosto, Paul Michael sorprendió en redes sociales al mostrar que estaba en Trujillo. En una historia de Instagram, se le vio almorzando junto a Pamela López, expareja de Christian Cueva, y a su mánager Claudia. Pamela, sonriente, también apareció en el video, donde el cantante aprovechó para invitar a la gente de la ciudad a su próxima presentación con Orquesta Candela.