Elías Montalvo deja en shock a todos al no negar 'affaire' con Paul Michael, pareja de Pamela López: “Sí, andábamos juntos”

Renzo Spraggon sacó a la luz los rumores sobre un presunto ‘affaire’ entre Elías Montalvo y Paul Michael , generando curiosidad por la reacción del exchico reality.

La reciente reaparición pública de Renzo Spraggon ha generado controversia en la farándula peruana. El exchico reality no solo reveló haberse besado con Pamela López frente a Paul Michael, sino que también decidió pronunciarse sobre los rumores que vinculan sentimentalmente al cantante con Elías Montalvo.

Elías Montalvo exige pruebas de su 'affaire' con Paul Michael

El exintegrante de Esto es Guerra asistió al programa La Noche Habla sin prever que, a través de una llamada telefónica, el modelo argentino lo confrontaría acerca de los comentarios que lo relacionan con el exintegrante de Combinación de la Habana.

“Supuestamente, a mí me llegó el rumor, de que ellos tenían algo. Yo no lo confirmo porque nunca los vi, pero me llegó ese comentario (…) Si te soy sincero no tengo idea de eso, pero mucha gente hablaba que andaban juntos”, comentó Spraggon, sorprendiendo a los presentadores.

Lo más llamativo fue que Montalvo evitó confirmar o desmentir directamente dichos rumores y, en su lugar, retó a que se presenten pruebas.