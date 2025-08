¿Terminó con Paul Michael? Pamela López aclara situación amorosa tras beso con Renzo Spraggon

Por su parte, Renzo Spraggon no se quedó callado ante los comentarios de Macarena Gastaldo, quien afirmó que Pamela López fue infiel a Paul Michael durante una noche de fiesta. El modelo no negó los hechos y responsabilizó a Pamela por la situación, señalando que él no tenía por qué dar explicaciones.

“¿Qué tiene que opinar Macarena Gastaldo si ella ni siquiera estuvo en la discoteca? Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Estoy soltero. Los caballeros no tenemos memoria. Si ocurrió o no algo esa noche, no diré nada. Y si ella tiene pareja, no es asunto mío”, declaró Spraggon, dando a entender que no le afecta el vínculo de Pamela con el cantante.