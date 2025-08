En las pruebas presentadas, se observa que Pamela nunca aceptó la solicitud del mensaje, lo que refuerza que no tuvo interés alguno en él. Además, la expareja de Christian Cueva negó cualquier posibilidad de una infidelidad a Paul Michael: "No van a existir esas pruebas porque no es verdad, no es real. (...) Voy a esperar que salga el programa para poder hablar con mis abogados", respondió tajantemente.

Al enterarse de que los rumores de infidelidad surgieron a raíz de comentarios de Macarena Gastaldo, Pamela López no tardó en pronunciarse con firmeza. La expareja de Christian Cueva advirtió que tomará acciones legales si la modelo no logra demostrar lo que afirma, mostrándose confiada en que no existen pruebas. "Qué payasa esa mujer, no le basta involucrarse con hombres casados sino que ahora es evidente. Esta que busca defender su imagen inventando historias que no son reales... Ella tiene que demostrar lo que dice porque no es verdad", expresó Pamela, dejando en claro que desmiente rotundamente cualquier versión que la relacione sentimentalmente con Renzo Spraggon.