"Por supuesto, no van a existir esas pruebas, porque no es verdad, no es real. Es evidente que tienen unas ganas locas de facturar, pero a costa de otras personas. No les está funcionando lo que ya hicieron antes con Paul y ahora esto, pero bueno, voy a esperar que salga en el programa para poder hablar con mis abogados para poner un alto a esa tipa. Como ya lo dije, no la ubico, no sé qué hace, pero ya me estoy dando cuenta que tiene unas ganas locas o que ya es algo personal. Le afectó mucho que yo sí haya contado la verdad", fue la contundente respuesta de la expareja de Christian Cueva.