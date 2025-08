El urraco de Magaly Medina abordó al cantante y le preguntó qué pensaba al darse a conocer que su pareja se habría besado con Spraggon, pero este, lejos de parecer molesto, solo atinó a sonreír y no inmutó palabra. Finalmente, al ser consultado sobre si conocía a Renzo, este lo negó: “No”.

Magaly Medina no dudó en reaccionar quedándose sorprendida por esta respuesta de Michael: "No se inmuta, incluso sonríe, yo creo que hasta le agradaría la idea, creo ja ja ja", dijo Magaly. "Solo sonríe, para él es como un chiste. Lo que pasa es que también la palabra de Renzo Spraggon no es como digamos contundente”, sostuvo.