Sheyla Rojas impacta al confesar que piensa revertir sus retoques estéticos: "Me había puesto tanto ácido hialurónico"
Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores tras sincerarse sobre un cambio importante que estaría considerando en su imagen. La influencer utilizó una transmisión en vivo en TikTok para hablar abiertamente de distintos aspectos de su vida, incluyendo un procedimiento estético reciente que no la dejó del todo conforme.
Sheyla Rojas evalúa deshacerse de retoques estéticos en su rostro
Durante la charla, la exchica reality Sheyla Rojas, explicó que, al someterse a este último retoque facial, siente que excedió la cantidad de ácido hialurónico aplicada, lo que la llevó a cuestionarse si realmente valió la pena. Incluso, dejó entrever que analiza revertir el tratamiento para sentirse más cómoda con su apariencia actual.
“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, comentó Rojas, quien vive en México desde hace cinco años.
Seguidores respaldan a Sheyla Rojas y le piden no someterse a más retoques
Las declaraciones de Sheyla Rojas no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos de sus seguidores se mostraron de acuerdo con su reflexión y aprovecharon el momento para aconsejarle que no continúe con procedimientos estéticos, resaltando que su apariencia actual es más que suficiente.
En los mensajes, los usuarios destacaron la importancia de aceptarse tal como uno es y cuestionaron el uso excesivo de este tipo de tratamientos. “Ya no más, por favor, así estás bien ya”, “Ya no te hagas nada, por favor”, “Quiere te tal como eres la belleza es pasajera”, “Es correcto no se absorbe al 100% y quien diga lo contrario no te dice la verdad, además te genera flacidez con el tiempo”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron en la plataforma.