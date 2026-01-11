Sheyla Rojas habló en vivo por TikTok sobre su reciente procedimiento estético y reveló que considera deshacerse del ácido hialurónico aplicado en su rostro.

Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores tras sincerarse sobre un cambio importante que estaría considerando en su imagen. La influencer utilizó una transmisión en vivo en TikTok para hablar abiertamente de distintos aspectos de su vida, incluyendo un procedimiento estético reciente que no la dejó del todo conforme.

Sheyla Rojas evalúa deshacerse de retoques estéticos en su rostro

Durante la charla, la exchica reality Sheyla Rojas, explicó que, al someterse a este último retoque facial, siente que excedió la cantidad de ácido hialurónico aplicada, lo que la llevó a cuestionarse si realmente valió la pena. Incluso, dejó entrever que analiza revertir el tratamiento para sentirse más cómoda con su apariencia actual.

“Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que… ahí tengo. Me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave”, comentó Rojas, quien vive en México desde hace cinco años.

Seguidores respaldan a Sheyla Rojas y le piden no someterse a más retoques

Las declaraciones de Sheyla Rojas no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos de sus seguidores se mostraron de acuerdo con su reflexión y aprovecharon el momento para aconsejarle que no continúe con procedimientos estéticos, resaltando que su apariencia actual es más que suficiente.