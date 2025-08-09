Natalia Segura preocupa tras anunciar que será madre otra vez y revelar la complicada condición de su hijo, llevado a una clínica de urgencias.

Natalia Segura impactó a todos al anunciar que se convertirá en 'madre' por segunda vez para que su pequeño hijo con Ignacio Baladán, Lucca, no crezca solo y tenga un hermanito. Sin embargo, horas después alarmó a sus seguidores al revelar una complicada condición que padece su bebé y que la llevó a acudir de urgencia a una clínica.

Preocupación por la salud del bebé de Natalia Segura

La influencer reapareció en la mañana del 08 de agosto y encendió las alarmas al mostrarse en una clínica junto a su pequeño, quien estaba recostado en una camilla, explicando cuál era su estado de salud.

Desde que nació, el hijo de Segura enfrenta problemas de alimentación, lo que la obliga a llevarlo frecuentemente a controles médicos. Los especialistas han debido cambiarle la leche varias veces para evitar los fuertes vómitos que afectan su nutrición y desarrollo.

En esta ocasión, el menor sufrió una nueva crisis, y su madre relató lo que le indicaron los médicos: "Hola tías, tranquilas, no estoy hospitalizado ni nada. Estamos en el médico donde la pediatra, en urgencias de una clínica, mi hijo sufre de un reflujo horrible y le han cambiado la leche como cuatro veces", comenzó diciendo.

Luego detalló que el bebé no había logrado retener ningún alimento y mostró su semblante. Se le observaba intentando agarrar un biberón, señal clara del hambre que sentía.

"Estamos haciéndole malabares porque no ha comido nada y está que se muere de hambre, la cosa es que le van a hacer un exámen y le van a hacer una prueba de sangre como que si escalan la leche a una de arroz, algo así me dijo la doctora, y bueno estamos con mi príncipe hermoso acá. Estamos con el tetero porque todo lo devuelve, es exagerado lo que vomita", agregó.

Natalia Segura confirma planes de agrandar la familia

La colombiana generó revuelo al confesar en redes su firme deseo de convertirse nuevamente en madre, noticia que sorprendió y provocó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y dieron pie a que muchos compartieran sus propias vivencias.