Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán

Natalia Segura preocupa tras anunciar que será madre otra vez y revelar la complicada condición de su hijo, llevado a una clínica de urgencias.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán
    Natalia Segura e Ignacio Baladan | Composición Wapa | Instagram
    Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán

    Natalia Segura impactó a todos al anunciar que se convertirá en 'madre' por segunda vez para que su pequeño hijo con Ignacio Baladán, Lucca, no crezca solo y tenga un hermanito. Sin embargo, horas después alarmó a sus seguidores al revelar una complicada condición que padece su bebé y que la llevó a acudir de urgencia a una clínica.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    Preocupación por la salud del bebé de Natalia Segura

    La influencer reapareció en la mañana del 08 de agosto y encendió las alarmas al mostrarse en una clínica junto a su pequeño, quien estaba recostado en una camilla, explicando cuál era su estado de salud.

    Desde que nació, el hijo de Segura enfrenta problemas de alimentación, lo que la obliga a llevarlo frecuentemente a controles médicos. Los especialistas han debido cambiarle la leche varias veces para evitar los fuertes vómitos que afectan su nutrición y desarrollo.

    En esta ocasión, el menor sufrió una nueva crisis, y su madre relató lo que le indicaron los médicos: "Hola tías, tranquilas, no estoy hospitalizado ni nada. Estamos en el médico donde la pediatra, en urgencias de una clínica, mi hijo sufre de un reflujo horrible y le han cambiado la leche como cuatro veces", comenzó diciendo.

    Luego detalló que el bebé no había logrado retener ningún alimento y mostró su semblante. Se le observaba intentando agarrar un biberón, señal clara del hambre que sentía.

    "Estamos haciéndole malabares porque no ha comido nada y está que se muere de hambre, la cosa es que le van a hacer un exámen y le van a hacer una prueba de sangre como que si escalan la leche a una de arroz, algo así me dijo la doctora, y bueno estamos con mi príncipe hermoso acá. Estamos con el tetero porque todo lo devuelve, es exagerado lo que vomita", agregó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ‘Loco’ Vargas es captado en salsoteca sin Blanca Rodríguez: “Pareciera una mujer de menos edad”, dice ‘Metiche’

    Natalia Segura confirma planes de agrandar la familia

    La colombiana generó revuelo al confesar en redes su firme deseo de convertirse nuevamente en madre, noticia que sorprendió y provocó múltiples reacciones entre sus seguidores.

    Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y dieron pie a que muchos compartieran sus propias vivencias.

    Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana. (...) Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a hacer papás de nuevo será en dos o tres años. (...) Quiero que mi hijo crezca con su partner”, dijo muy contenta.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Segura conmociona al revelar la COMPLICADA AFECCIÓN con la que nació su bebé con Ignacio Baladán
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Filtran video de Ethel Pozo junto a Gisela Valcárcel y Valeria Piazza tras fuerte altercado que provocó lágrimas

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Papá de Suheyn Cipriani rompe en llanto al volver a escuchar los abusos que pasó su hija

    Christian Domínguez no aguanta las lágrimas y toma insólita decisión con hijos de Karla Tarazona tras imputaciones de Leonard León

    “Que rehaga su vida”: El día que Yaco Eskenazi lanzó desgarradoras palabras para Natalie Vértiz en DESGARRADORA "despedida"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Paredes sufre gran susto mientras sale a la luz polémico comportamiento de Ale Venturo con su hija

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    La radical transformación de vida de Ernesto Jiménez: De chico reality y conductor de programa a brillar lejos de la TV

    Bailarín húngaro que acosó a Korina Rivadeneira recibió fuerte condena y no podrá salir de Perú

    ‘Loco’ Vargas es captado en salsoteca sin Blanca Rodríguez: “Pareciera una mujer de menos edad”, dice ‘Metiche’

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;