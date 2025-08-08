Wapa.pe
Juan Manuel Vargas fue captado en una salsoteca y, según Todo se filtra, no estaba con su esposa. Kurt lo invitó a aclarar la situación.

    ¡VUELVE A LA NOCHE! Las cámaras del programa Todo se filtra registraron a Juan Manuel Vargas la noche del miércoles saliendo a divertirse. El exjugador fue visto en una conocida salsoteca, pero lo que más llamó la atención es que no estaba solo. Las imágenes mostraron que el popular ‘Loco’ estuvo acompañado durante su salida nocturna.

    wapa.pe

    El espacio conducido por Kurt Villavicencio mostró al exfutbolista en compañía de dos mujeres, incluso se le vio abrazando a una de ellas por la cintura. Esta persona llevaba puesta una polera color ploma, prenda que resultó similar a una que Blanca Rodríguez —esposa de Vargas— ha mostrado previamente en sus redes sociales.

    Por ese motivo, inicialmente el informe presentado por el programa de espectáculos Todo se filtra sostuvo que Juan Manuel habría salido a compartir un momento de esparcimiento con su pareja, con quien mantiene una larga relación sentimental.

    Pero durante la transmisión, mientras ‘Metiche’ daba sus comentarios, recibió información que sugería que la mujer no sería Blanca. La posibilidad de que Vargas haya salido con otra persona encendió las alertas en el set.

    wapa.pe

    ‘Metiche’ invita al ‘Loco’ a responder

    “Ha reaparecido en una noche de discoteca (...) ¿Qué? Nos han escrito al ‘Filtrachat’ y que no era Blanca. ¿Estaba solo?. Así dice la gente que estaba en Barranco Bar", dijo Kurt frente a cámaras, por lo que hizo un llamado a Vargas para que dé su explicación.

    Para Villavicencio, de primera impresión no pareciera que la chica cercana al expelotero fuera su esposa. “Creo que Blanca es más alta y con el cabello más castaño. Pareciera una mujer de menos edad”, indicó.

    El conductor de televisión señaló que el hecho le parece raro, pues Vargas sabe que si aparece en una salsoteca, todos lo van a grabar. “Me imagino que si no es Blanca, es alguien de su entorno familiar (...) puede ser algún familiar”, añadió y volvió a hacerle la invitación para que aclare la situación.

