Mario Irivarren y Onelia Molina confirmaron en EEG su reconciliación con un beso en vivo. Contaron que viajaron a Chile y mejoraron muchas cosas.

Mario Irivarren y Onelia Molina decidieron retomar su relación. La pareja confirmó que se dará una segunda oportunidad tras haber anunciado su separación hace tres meses, luego de la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Durante la emisión del programa Esto es guerra este jueves, ambos se dieron un romántico beso en vivo y confirmaron que hicieron un viaje juntos a Chile, el cual les ayudó a tomar la decisión de regresar.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comenzó diciendo Irivarren, quien estaba al lado de Onelia.

En ese sentido, el también conductor del podcast Good Time mencionó que ambos buscarán recuperar el tiempo y la confianza. “Los últimos meses fueron difíciles. Estamos en el proceso de recuperar eso. No es tan sencillo”, acotó Irivarren.

Asimismo, el chico reality admitió que viajó junto a la arequipeña a Chile hace unos días, con el fin de fortalecer su relación. “Estamos en ese proceso. Ese viaje tenía esa intención. Fue un viaje para los dos y fue un viaje muy lindo, divertido, lleno de paz, amor y comprensión. Más allá de ser pareja, también fuimos amigos y eso estamos tratando de recuperar”, añadió.

Onelia Molina sobre Mario Irivarren: “Hemos aprendido en este tiempo”

Onelia Molina y Mario Irivarren se mostraron tomados de la mano ante la mirada de los conductores Renzo Schuller y Katia Palma, quien expresó su alegría por el retorno de la pareja. “Ustedes no le hacen daño a nadie”, comentó la actriz cómica.

Ante esto, Onelia Molina tomó la palabra para reafirmar su decisión de volver con Irivarren, a quien calificó como “un gran ser humano”. “Creo las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido en este tiempo. Hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad?”, señaló la odontóloga de 27 años.