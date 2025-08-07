Diego Chávarri lanza dardo a Mario Irivarren tras pregunta sobre casarse con Onelia Molina: “Yo hubiera respondido distinto”

Después que Mario Irivarren revelase si querer que no se casaría con Onelia Molina, Diego Chávarri , exprometido de la dentista, sorprendió con su respuesta.

Diego Chávarri opinó sobre la respuesta de no casarse de Mario Irivarren con Onelia Molina. | Composición Wapa.

Diego Chávarri, quien estuvo comprometido con Onelia Molina, llamó la atención con su opinión cuando le preguntaron sobre la respuesta negativa de Mario Irivarren sobre casarse con guerrera tras participar en el reto del espejo. La expareja de la odontóloga, quien sí se comprometió con ella, habló sobre la polémica respuesta del chico reality.

Diego Chávarri lamentó respuesta de Mario Irivarren

Diego Cháverri, quien hace poco reapareció en Esto es guerra, no guardó silencio y se refirió a la respuesta de Mario Irivarren que enojó a Onelia Molina, pues el guerrero afirmó que solo la besaría y no la eligió para casarse con ella.

Pese a la negativa que mostró Irivarren sobre el matrimonio, Diego sorprendió al lamentar su respuesta, aunque la pareja está en supuestos planes de reconciliación con la dentista y comentó como hubiera procedido.

"Yo como televidente, hubo una que yo, esa la que estás pensando (la del matrimonio), hubiera respondido un poco diferente", expresó.

"Pero yo no sé, si me ponían una pregunta de con quién tendrías un hijo y yo como Diego nunca voy a querer tener un hijo, ya ahí la respuesta, y en ese tiempo que está nervioso dices una cosa que no porque yo no quiero tener hijos. De repente no se quiere casar, no quiere besar a una, se le…(cruzó). Podría ser, ha sido su respuesta y se respuesta. Si están peleados o no es cosa de ellos", agregó.

Aun con toda la controversia, mantiene la esperanza de que ambos puedan reencontrarse y sanar su vínculo. "Después de lo que han pasado, han viajado, están conversando, llevándolo de a pocos es por algo, bien, es por algo, de que se quieren, se quieren".

Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren y lanza advertencia a Onelia Molina

Mario Irivarren volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de su participación en el reto “¿A quién besas, a quién bloqueas y con quién te casas?”, del programa ‘Esto es Guerra’, donde evitó mencionar a Onelia Molina como su posible esposa. La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar.

Magaly Medina de espectáculos fue contundente al criticar la falta de compromiso del chico reality, asegurando que este tipo de actitudes dañan la imagen de Onelia.

“Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente, ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él”, afirmó Magaly durante la emisión de su programa.

Para la ‘Urraca’, Mario perdió la oportunidad de reivindicarse con Onelia al no demostrar que está dispuesto a formalizar su vínculo.

“Si hubiera respondido distinto, se habría ahorrado todos estos titulares negativos”, sentenció.

Pero eso no fue todo. Magaly también se dirigió directamente a Onelia Molina y cuestionó la aparente pasividad con la que ha tomado la situación.

“Si después de esto sigues durmiendo en su casa, sigues viajando con él, la tonta eres tú. Qué tonta esta chica, ¿no?”, expresó sin filtros.