María Pía Copello reveló que tendrá a Karina Rivero y Timoteo en su nuevo canal de streaming. 

    María Pía Copello sorprendió al público al lanzar su nuevo canal de streaming, un ambicioso proyecto que reunió a figuras como Daniela Darcourt, Paolo Guerrero y Karina Rivera. Precisamente esta última acaparó gran atención, ya que su regreso avivó una polémica que arrastra más de 25 años, vinculada al recordado programa infantil Karina y Timoteo.

    En medio de este revuelo, Ricardo Bonilla, el actor detrás del entrañable dragón, reapareció en un espacio digital y protagonizó un incómodo momento al realizar una llamada en vivo a una mujer a la que llamó “María Pía”, recibiendo lo que muchos interpretaron como un frío desplante. ¿Qué ocurrió realmente?

    El incómodo momento entre Timoteo y una supuesta “María Pía”

    Como se recuerda, María Pía Copello se reencontrará con Karina Rivera, la conductora original del programa infantil, quien fue reemplazada por Copello tras quedar embarazada y ser retirada inesperadamente del espacio televisivo. Luego de más de dos décadas, ambas volverán a verse para hablar abiertamente sobre lo ocurrido y aclarar si existió algún conflicto detrás del cambio de conductora.

    En este contexto, el nombre de Timoteo volvió a tomar protagonismo. Ricardo Bonilla había defendido públicamente a Karina Rivera y no dudó en lanzar duras críticas contra María Pía, asegurando que su experiencia laboral con ella no fue positiva.

    Tras anunciarse el esperado reencuentro, al que él no fue invitado, Bonilla apareció en un podcast y generó sorpresa al marcar en vivo a un contacto que guardaba como “María Pía”. El ambiente se tensó cuando una mujer respondió la llamada, pero guardó silencio ante la invitación que él le hizo para salir a desayunar.

    ¿Acabó su amistad? Magaly no calla más al enterarse que Paolo Guerrero estará en canal de María Pía

    “Hola, Pía, ¿cómo estás?”, saludó Bonilla. Tras un breve intercambio, insistió: “Mañana podríamos desayunar… o almorzar, ¿te parece?”. Sin embargo, del otro lado solo se escuchó silencio, lo que fue interpretado por muchos como un rechazo directo, aumentando la incomodidad en el set.

    Luego de cortar la comunicación, el actor aseguró que la persona sí lo había escuchado perfectamente. Para aliviar el momento, explicó que en realidad se trataba de su prima, quien casualmente tiene el mismo nombre que la conductora de Mande quien mande.

    “Chau, primita, te quiero mucho. Gracias”, dijo entre risas, aclarando que se trataba de María Pía Ramos. Pese a ello, algunos de sus compañeros se mostraron escépticos y no descartaron que esta revelación haya sido una forma de salir del incómodo momento.

