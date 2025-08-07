La radical transformación de vida de Ernesto Jiménez: De chico reality y conductor de programa a brillar lejos de la TV

Ernesto Jiménez alcanzó notoriedad en el extinto programa de competencias, lo que le permitió luego incursionar en espacios televisivos como 90 magazine, Espectáculos y Bendito programa de las 12.

Ernesto Jiménez alcanzó popularidad en la televisión gracias a su participación en Combate y a su rol como presentador en distintos espacios informativos de la televisión peruana. A lo largo de su trayectoria en la pantalla, ha sabido destacar en diversas áreas, consolidando así su nombre dentro del mundo del entretenimiento nacional.

Inició su camino en los medios aproximadamente a los 27 años, tras haber residido y trabajado en Ecuador. Su ingreso a la televisión lo hizo demostrando habilidades como actor, acróbata y modelo.

Estas capacidades, poco frecuentes entre los competidores de realities en ese momento, le permitieron mantenerse por un largo periodo y con éxito en el extinto programa de ATV, logrando ganarse el cariño del público.

Durante su tiempo en la televisión, fue relacionado sentimentalmente con figuras mediáticas como Yamila Piñero, Alejandra Baigorria, Alexandra Horler y Ale Venturo. No obstante, siempre optó por mantener un perfil bajo respecto a su vida personal y evitó involucrarse en escándalos.

Trayectoria de Ernesto Jiménez en la TV

Además de su paso por Combate, Ernesto Jiménez consiguió establecerse profesionalmente en la televisión al desempeñarse como conductor en distintos programas, lo que fortaleció su vínculo con el público.

Willax fue el canal que le brindó la oportunidad de liderar el espacio Descubre el Perú. Más adelante, se trasladó a Panamericana, donde estuvo al frente de Combinado. Sin embargo, alcanzó una mayor notoriedad en Latina, al participar en formatos como 90 magazine, Espectáculos, Bendito programa de las 12, entre otros.

¿Qué pasó con Ernesto Jiménez tras desaparecer de la TV?

Actualmente, lejos de los escenarios televisivos, Ernesto Jiménez ha iniciado una nueva etapa en su vida en Florida, Estados Unidos, donde reside junto a su esposa, Antonella Bacco.

Ambos oficializaron su matrimonio a mediados de abril de 2021 en Port Orange. La pareja decidió dar a conocer esta feliz noticia mediante sus redes sociales, publicando una romántica imagen del evento.

En dicha fotografía, ambos aparecían sonrientes, vistiendo elegantes atuendos de boda mientras desfilaban frente a los invitados, un instante que reflejaba la esencia de su celebración y la alegría que vivían.

En este nuevo rumbo, el también comunicador ha canalizado su talento hacia la fotografía profesional, disciplina en la que ha logrado destacar.