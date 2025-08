“Es un pedófilo, hacía fiestas con chicas menores de edad, André Castañeda y gente de ‘Bienvenida la tarde’. Lo digo porque me invitaron cuando era ‘amigo’ de ellos. Un asco, fiesta con muchas drogas y muchos tragos. No sé todavía cómo no tiene denuncias. Quizás pagaron coimas”, escribió Berkover en su publicación.