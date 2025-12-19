Wapa.pe
Guillermo Dávila se mostró bastante afectado al tocar el tema de su hijo Vasco y quiso realizarle una promesa tras la reciente muerte de su mamá. 

    Este domingo 21 de diciembre, el reconocido cantante venezolano Guillermo Dávila será uno de los invitados de El valor de la verdad, donde revivirá uno de los episodios más sensibles de su vida: el proceso de reconocer públicamente la paternidad de su hijo peruano, Vasco Madueño. Sin embargo, uno de los instantes más conmovedores del programa ocurre cuando el artista se quiebra al recordar una promesa que le hizo a su hijo tras la muerte de su madre.

    La promesa que Guillermo Dávila le hizo a Vasco Madueño

    En el avance del programa se observa al intérprete venezolano abordar el difícil diálogo que tuvo con Vasco, luego de que este le reclamara por haber señalado en el pasado que su llegada fue “un accidente”. A pesar de ese momento tenso, ambos habrían logrado fortalecer su vínculo, al punto de protagonizar una escena cargada de emoción frente a las cámaras.

    Visiblemente afectado, Guillermo Dávila expresa su orgullo por su hijo y le asegura que siempre estará para apoyarlo y acompañarlo, especialmente tras la dolorosa pérdida de Jessica Madueño, madre de Vasco, quien falleció luego de una larga batalla contra el cáncer.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Guillermo Dávila ESTUVO con su hijo Vasco Madueño tras la muerte de su madre? Joven hace DOLOROSA confesión

    Cabe recordar que el cantante no se mantuvo al margen durante la enfermedad de Jessica y respaldó a su hijo en diversas actividades solidarias destinadas a reunir fondos para su tratamiento médico. Hasta ahora, Dávila no ha hecho pública una despedida dedicada a ella, y se desconoce si abordará ese tema durante su paso por el sillón rojo.

    Vasco Madueño enfrenta el dolor por la pérdida de su madre

    Tras el fallecimiento de Jessica Madueño, ocurrido el 22 de noviembre, Vasco compartió un mensaje profundamente doloroso en el que expresó el vacío que dejó su madre en su vida. En ese comunicado, confesó sentirse devastado y sin rumbo, asegurando que muchos de sus sueños y metas estaban pensados para darle bienestar y felicidad.

    Sus palabras reflejaron el impacto emocional que atraviesa el joven, quien reconoció que aprender a vivir sin la presencia de su madre será uno de los desafíos más difíciles de su vida.

