Vasco Madueño reveló en un sentido mensaje que su madre falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer. Jessica Madueño vivió con tranquilidad al ver que su hijo logró conocer a su padre, Guillermo Dávila, y, pese a los roces iniciales, ambos pudieron superar sus diferencias y fortalecer su vínculo. Tras su fallecimiento, el ex actor venezolano reapareció en redes para expresar su sentir.

Publicación de Guillermo Dávila tras la noticia de la muerte de mamá de Vasco

Vasco Madueño anunció el sensible fallecimiento de su madre la madrugada del viernes 19 de diciembre, acompañado de un emotivo mensaje. Horas más tarde, el cantante venezolano compartió en sus redes algunas publicaciones importantes para sus seguidores.

En las historias de Instagram de Guillermo Dávila, alrededor de las 6 a.m., se le vio compartiendo un anuncio en el que lo etiquetaron: "Recordando a la icónica telenovela 'Diana Carolina'", junto a la promoción de su concierto en el extranjero el 8 de febrero de 2026, seguido de un video de su actuación en el escenario. Hasta el momento, Dávila no se ha pronunciado sobre la muerte de Jessica Madueño y se desconoce si mantiene contacto con su hijo durante este difícil momento.

Vasco Madueño se muestra y expresa su sentir tras el fallecimiento de su madre

Vasco Madueño compartió un mensaje salido del fondo de su corazón para anunciar que su madre Jessica Madueño falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer. El joven cantante expresó sus sentimientos a carta abierta, revelando cómo está llevando estos días de duelo y confesó de quiénes se rodeó tras perder a su progenitora.