Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño: "Recordando..."

Jessica Madueño falleció tras presenciar la reconciliación entre su hijo Vasco Madueño y Guillermo Dávila, fortaleciendo su vínculo familiar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño: "Recordando..."
    Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño. | Composición Wapa | Instagram
    Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño: "Recordando..."

    Vasco Madueño reveló en un sentido mensaje que su madre falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer. Jessica Madueño vivió con tranquilidad al ver que su hijo logró conocer a su padre, Guillermo Dávila, y, pese a los roces iniciales, ambos pudieron superar sus diferencias y fortalecer su vínculo. Tras su fallecimiento, el ex actor venezolano reapareció en redes para expresar su sentir.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Vasco Madueño impacta al revelar la reacción de Guillermo Dávila ante la muerte de su madre: "Ahora ya no está..."

    Publicación de Guillermo Dávila tras la noticia de la muerte de mamá de Vasco

    Vasco Madueño anunció el sensible fallecimiento de su madre la madrugada del viernes 19 de diciembre, acompañado de un emotivo mensaje. Horas más tarde, el cantante venezolano compartió en sus redes algunas publicaciones importantes para sus seguidores.

    wapa.pe
    wapa.pe

    En las historias de Instagram de Guillermo Dávila, alrededor de las 6 a.m., se le vio compartiendo un anuncio en el que lo etiquetaron: "Recordando a la icónica telenovela 'Diana Carolina'", junto a la promoción de su concierto en el extranjero el 8 de febrero de 2026, seguido de un video de su actuación en el escenario. Hasta el momento, Dávila no se ha pronunciado sobre la muerte de Jessica Madueño y se desconoce si mantiene contacto con su hijo durante este difícil momento.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Guillermo Dávila ESTUVO con su hijo Vasco Madueño tras la muerte de su madre? Joven hace DOLOROSA confesión

    Vasco Madueño se muestra y expresa su sentir tras el fallecimiento de su madre

    Vasco Madueño compartió un mensaje salido del fondo de su corazón para anunciar que su madre Jessica Madueño falleció el pasado 22 de noviembre tras una larga lucha contra el cáncer. El joven cantante expresó sus sentimientos a carta abierta, revelando cómo está llevando estos días de duelo y confesó de quiénes se rodeó tras perder a su progenitora.

    “Después de una ardua lucha, ahora descansas en paz. Estuve acompañado de mi familia, mi padre, tíos, primos y amigos. Ahora que ya no está a mi lado siento que una parte de mí ha muerto con ella. Me crio y me dio la vida. Mi compañera y amiga”, se lee en su comunicado. Entre otras palabras, también indicó su sentir frente a la dolorosa pérdida: “Estoy roto y me será muy difícil poder vivir sin su presencia”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño: "Recordando..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Qué es el divorcio por causal? La astuta jugada de Christian Cueva con Pamela López que deja mal a Franco

    Vasco Madueño reaparece y anuncia la MUERTE de su madre con DOLOROSO mensaje: "Estoy destrozado"

    Vasco Madueño impacta al revelar la reacción de Guillermo Dávila ante la muerte de su madre: "Ahora ya no está..."

    Guillermo Dávila reaparece tras anuncio de la muerte de la mamá de Vasco Madueño: "Recordando..."

    Ethel Pozo hace público al enamorado de su hija y deja contundente mensaje: “No soy celosa”

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Jibaja llega a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy: “Aquí estoy y vine por ellos…”

    ¿Cómo se lleva Cristian Rivero con el hijo mayor de Gianella Neyra y por qué no suben fotos juntos?

    Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento contra el cáncer

    Hermana de Paco Bazán deja clara su postura sobre Susana Alvarado: "No la quiere"

    Así reaccionó Doña Charo al escuchar las revelaciones de Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;