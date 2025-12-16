Gripe H3N2 en Perú: Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

El Ministerio de Salud ratificó la detección de casos de gripe H3N2 en menores de edad y exhortó a adoptar medidas preventivas ante un eventual incremento de contagios durante las celebraciones de fin de año.

Lo que debes hacer de INMEDIATO si tus SÍNTOMAS coinciden con los del virus

El Ministerio de Salud del Perú declaró una alerta epidemiológica luego de confirmarse casos de influenza H3N2 en menores de edad, medida que pone en marcha controles sanitarios reforzados en todo el país ante la cercanía de las celebraciones de fin de año. Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó que esta alerta abarca a todos los establecimientos de salud con la finalidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Acompañado por el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), el decano del Colegio Médico del Perú y el titular de la Asociación de Clínicas Privadas, Rojas precisó que la decisión se adoptó tras la detección de dos casos confirmados de influenza H3N2 subclado K en niños.

Por su parte, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que la variante H3N2 subclado K se originó entre Estados Unidos y Australia y actualmente se ha reportado en al menos 32 países.

En el ámbito latinoamericano, Costa Rica y Perú han notificado casos. Munayco recalcó la importancia de sostener y reforzar las medidas sanitarias aprendidas durante la pandemia de covid-19, sobre todo ante el aumento de reuniones familiares y sociales en el mes de diciembre.

¿Qué hacer si los síntomas coinciden con el virus de la variante K?

1. Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Esta acción permite eliminar virus y bacterias que pueden permanecer en la piel, especialmente tras el contacto con superficies u otras personas. El lavado de manos disminuye el riesgo de llevar microorganismos a la boca, nariz u ojos, principales vías de ingreso de las infecciones respiratorias.

2. Uso de mascarillas

El empleo de mascarillas ayuda a reducir la propagación de gotículas respiratorias que transportan virus, en especial cuando hay tos o estornudos. Además, protege tanto a quien la usa como a su entorno, previniendo contagios de influenza y otras enfermedades respiratorias.

3. Ventilación de ambientes

La adecuada ventilación de espacios cerrados facilita la renovación del aire y la dispersión de partículas virales. Este intercambio reduce la concentración de virus en lugares con presencia de varias personas, disminuyendo la posibilidad de contagio.

4. Distanciamiento de personas vulnerables

Mantener distancia de personas con mayor riesgo, como adultos mayores, niños pequeños o quienes padecen enfermedades preexistentes, evita exponerlas a agentes infecciosos. Limitar el contacto físico protege a quienes podrían desarrollar complicaciones graves por la gripe.

5. Acudir a un centro de salud si los síntomas se agravan

Buscar atención médica ante el empeoramiento del cuadro permite acceder a un diagnóstico y tratamiento oportunos. El personal de salud puede evaluar la gravedad, identificar señales de alerta y definir si se requiere hospitalización o medicación específica.

Las autoridades señalaron que ya se activaron los protocolos de vigilancia, diagnóstico y seguimiento, con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes o con sistemas inmunológicos comprometidos.