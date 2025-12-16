Luego de confirmarse dos casos de gripe A H3N2 en el Perú , representantes del Ministerio de Salud negaron restricciones para las festividades.

El Ministerio de Salud salió al frente tras confirmarse los primeros casos de influenza A H3N2 en el país y buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía. Las autoridades sanitarias aseguraron que, pese al contexto de fiestas de fin de año y reuniones masivas, no se evalúa aplicar restricciones, ya que el escenario actual no representa un riesgo que lo justifique.

Desde el sector Salud recalcaron que el monitoreo epidemiológico se mantiene activo y que la prioridad está puesta en la prevención, la información clara y la vacunación oportuna, especialmente en grupos vulnerables.

Minsa descarta medidas restrictivas tras detección de influenza A H3N2

La confirmación de los dos primeros casos de influenza A H3N2 en el Perú se dio a conocer este lunes 15 de diciembre. Ambos corresponden a menores de edad, según informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, durante una conferencia de prensa.

Ante la consulta sobre posibles limitaciones en espacios cerrados —considerando el incremento de aglomeraciones por Navidad y Año Nuevo—, el Ministerio de Salud fue enfático en señalar que no habrá restricciones. El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, César Munayco, explicó que el enfoque está en reforzar conductas preventivas.

“Hay que seguir las indicaciones básicamente preventivas. Hay que ventilar los ambientes si es que estamos en un lugar cerrado. Si una persona tiene un cuadro respiratorio es importante que use una mascarilla y que se lave las manos para evitar contagiar a otras personas, son las recomendaciones principales. No van a haber restricciones porque la situación no lo amerita”, afirmó.

El especialista insistió en que no se trata de generar alarma, sino de mantener hábitos responsables frente a los virus respiratorios que suelen incrementarse en esta época del año.

Vacunación continuará en diciembre y enero para población vulnerable

Otro de los puntos abordados por el Minsa fue la situación de las personas consideradas dentro del grupo de riesgo que aún no han recibido la vacuna contra la influenza, recordando que esta se actualiza cada año.

Las autoridades confirmaron que la campaña de inmunización no se detendrá con el cierre del 2025. Por el contrario, se extenderá durante todo enero con énfasis en adultos mayores, niños pequeños, gestantes y personas con enfermedades crónicas.

“No solamente vamos a vacunar en lo que queda de diciembre, sino también vamos a vacunar todo enero sobre todo con las personas vulnerables que no han podido vacunarse en este periodo”, precisaron desde el sector.