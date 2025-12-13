El Ministerio de Salud salió al frente para responder a la ciudadanía frente a la circulación de la influenza H3N2.

La circulación de la influenza H3N2 ha despertado inquietud entre la población en los últimos días. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció para aclarar cuál es el nivel real de riesgo y qué tan controlada se encuentra la situación en el país. Aunque en otras partes del mundo se han reportado aumentos de casos, el contexto nacional sería distinto. Entérate de todos los detalles en esta nota.

Minsa aclara panorama del Perú frente a la influenza H3N2

El Ministerio de Salud salió al frente para llevar tranquilidad a la ciudadanía frente a la circulación de la influenza H3N2. Desde el sector precisaron que el escenario actual no representa una alerta sanitaria y que el nivel de riesgo continúa siendo controlado. El ministro Luis Quiroz explicó que, aunque se han reportado incrementos de casos en países del hemisferio norte, no se ha identificado un comportamiento más severo del virus en comparación con años anteriores.

Asimismo, el titular del Minsa señaló que la situación registrada en Europa y Estados Unidos responde a patrones estacionales propios del invierno en esas regiones, por lo que no puede extrapolarse al contexto nacional. En ese marco, enfatizó que no se trata de una coyuntura similar a la vivida durante la pandemia por COVID-19 y que los reportes internacionales coinciden con esta evaluación.

Durante sus declaraciones, el ministro Quiroz aclaró que la influenza H3N2 no es un virus nuevo en el país y que la variante actualmente monitoreada ha sido asociada principalmente a brotes en zonas de clima frío. No obstante, indicó que la vigilancia epidemiológica no ha evidenciado un aumento significativo en la intensidad de los cuadros clínicos.

“No hay indicios de que esta variante produzca una enfermedad más agresiva. Los cuadros clínicos se comportan de manera similar a los de otros años”, afirmó el ministro, sustentando esta evaluación en los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades especializadas.

Desde el sector Salud se remarcó que los sistemas de monitoreo continúan activos para detectar cualquier cambio en el comportamiento del virus. Según detalló Quiroz, el seguimiento constante permite actuar de manera oportuna ante eventuales variaciones en la circulación de la influenza. Esta vigilancia ha permitido confirmar que, hasta el momento, no existe un incremento inusual de casos graves ni una presión adicional sobre los servicios de salud.

¿Quiénes son los grupos que deben tener mayor cuidado?

A pesar del bajo riesgo general, el Minsa recordó que hay poblaciones que deben mantenerse bajo observación. Las personas mayores de 60 años y los niños menores de cinco presentan una mayor vulnerabilidad frente a la influenza, debido a una respuesta inmunológica más limitada.