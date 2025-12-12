Reniec realizará una campaña gratuita para la emisión del DNI electrónico los días 15 y 16 de diciembre. Conoce dónde tramitarlo.

¡Atención, ciudadanos! Este 15 y 16 de diciembre llega una oportunidad única para obtener tu DNI electrónico sin costo. Ya sea que necesites renovarlo o tramitarlo por primera vez, el Reniec, en coordinación con varios municipios del país, realizará una campaña especial gratuita. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber: quiénes califican, dónde acudir y cómo aprovechar este beneficio de manera rápida y segura.

¿Dónde se realizará la campaña del 15 y 16 de diciembre? Reniec responde

Lunes 15 de diciembre - Chota, Cajamarca

El 15 de diciembre, en la provincia de Chota, Cajamarca, se realizará la entrega gratuita del DNI electrónico, junto con otros servicios que ofrece el Reniec. La actividad tendrá lugar en el local municipal del distrito de Querocoto.

Martes 16 de diciembre - Tacna

Por su parte, la campaña del 16 de diciembre se desarrollará en la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, en la provincia de Tacna, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. Recuerda que los cupos son limitados, por lo que es recomendable llegar temprano.

¿Quiénes podrán beneficiarse de los servicios gratuitos del Reniec este 15 y 16 de diciembre?