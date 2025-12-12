Wapa.pe
DNI electrónico GRATIS este 15 y 16 de diciembre: descubre si calificas y dónde tramitarlo

Reniec realizará una campaña gratuita para la emisión del DNI electrónico los días 15 y 16 de diciembre. Conoce dónde tramitarlo.

    DNIe GRATIS este 15 y 16 de diciembre, según Reniec. | Composición Wapa
    ¡Atención, ciudadanos! Este 15 y 16 de diciembre llega una oportunidad única para obtener tu DNI electrónico sin costo. Ya sea que necesites renovarlo o tramitarlo por primera vez, el Reniec, en coordinación con varios municipios del país, realizará una campaña especial gratuita. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber: quiénes califican, dónde acudir y cómo aprovechar este beneficio de manera rápida y segura.

    LEER MÁS: Exigen el retiro inmediato de popular maquillaje de todos los puntos de venta por incumplir normas de seguridad

    ¿Dónde se realizará la campaña del 15 y 16 de diciembre? Reniec responde

    Lunes 15 de diciembre - Chota, Cajamarca

    El 15 de diciembre, en la provincia de Chota, Cajamarca, se realizará la entrega gratuita del DNI electrónico, junto con otros servicios que ofrece el Reniec. La actividad tendrá lugar en el local municipal del distrito de Querocoto.

    TAMBIÉN LEER: ¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    Martes 16 de diciembre - Tacna

    Por su parte, la campaña del 16 de diciembre se desarrollará en la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, en la provincia de Tacna, de 8:30 a. m. a 12:00 p. m. Recuerda que los cupos son limitados, por lo que es recomendable llegar temprano.

    ¿Quiénes podrán beneficiarse de los servicios gratuitos del Reniec este 15 y 16 de diciembre?

    Las campañas de ambos días estarán dirigidas exclusivamente a menores de edad (hasta 17 años), personas con discapacidad (presentando su carnet CONADIS) y adultos mayores (a partir de los 60 años). Además, se recuerda que los padres deben acompañar a sus hijos menores durante el trámite; de lo contrario, no podrán acceder al beneficio.

